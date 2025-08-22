Punta Arenas,
22 de agosto de 2025

‘DOMNEA’: EL NUEVO VIAJE MUSICAL DE CRISTIAN VLADILO TRAS 30 AÑOS DE HISTORIA CON MANTIZA

Soy reportero - música.

Caratula SINGLE Eterno fugado 2025

Domnea es el nombre del proyecto musical del compositor magallánico Cristian Vladilo Ponce, ex líder del grupo Mantiza, quienes este año están celebrando los 30 años del disco "El Refugio"primer disco de rock editado en Magallanes y que próximamente seguirán publicando su discografía (6 discos) en formato renovado y con sus respectivas remasterizaciones en formato digital y físico (CD).

El disco "Mantiza - El Refugio – Edición 30 años" ya está disponible en todos los streaming, así como también se han ido publicando los videos que se realizaron en esos momentos.

 

domnea es un proyecto que comenzó al mismo tiempo que la disolución del grupo Mantiza el año 2003, pero que recién el año 2024 comenzó a publicar su música.

Para eso existe un sitio en Youtube con los singles y videos que se han publicado hasta ahora, siendo "Eterno Fugado" el primer single del proyecto.

Cabe destacar que cada single incluye lados B que no serán incluidos en el primer disco del proyecto, que debería salir a fines del presente año.

 

El single "Eterno Fugado" se puede encontrar en el siguiente link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vAHztab2c

 

El video de la canción "Eterno Fugado" se puede encontrar en el siguiente link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4AwcUhVR4E

 

El single además ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming como por ejemplo Spotify, Apple music, deezer y youtube.

 

 

 

 

Doriana Discos en un sello Magallánico que comenzó a funcionar el año 2024 en la ciudad de Punta Arenas principalmente para difundir la música del compositor Cristian Vladilo Ponce (ex líder del grupo Mantiza y actual solista bajo el nombre de "domnea") y que actualmente ha comenzado a trabajar también con artistas magallánicos afines.


Caratula SINGLE Eterno fugado 2025

‘DOMNEA’: EL NUEVO VIAJE MUSICAL DE CRISTIAN VLADILO TRAS 30 AÑOS DE HISTORIA CON MANTIZA

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

