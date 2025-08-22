‘DOMNEA’: EL NUEVO VIAJE MUSICAL DE CRISTIAN VLADILO TRAS 30 AÑOS DE HISTORIA CON MANTIZA

Domnea es el nombre del proyecto musical del compositor magallánico Cristian Vladilo Ponce, ex líder del grupo Mantiza, quienes este año están celebrando los 30 años del disco "El Refugio", primer disco de rock editado en Magallanes y que próximamente seguirán publicando su discografía (6 discos) en formato renovado y con sus respectivas remasterizaciones en formato digital y físico (CD).

El disco "Mantiza - El Refugio – Edición 30 años" ya está disponible en todos los streaming, así como también se han ido publicando los videos que se realizaron en esos momentos.

domnea es un proyecto que comenzó al mismo tiempo que la disolución del grupo Mantiza el año 2003, pero que recién el año 2024 comenzó a publicar su música.

Para eso existe un sitio en Youtube con los singles y videos que se han publicado hasta ahora, siendo "Eterno Fugado" el primer single del proyecto.

Cabe destacar que cada single incluye lados B que no serán incluidos en el primer disco del proyecto, que debería salir a fines del presente año.

El single "Eterno Fugado" se puede encontrar en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=N2vAHztab2c

El video de la canción "Eterno Fugado" se puede encontrar en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=D4AwcUhVR4E

El single además ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming como por ejemplo Spotify, Apple music, deezer y youtube.

Doriana Discos en un sello Magallánico que comenzó a funcionar el año 2024 en la ciudad de Punta Arenas principalmente para difundir la música del compositor Cristian Vladilo Ponce (ex líder del grupo Mantiza y actual solista bajo el nombre de "domnea") y que actualmente ha comenzado a trabajar también con artistas magallánicos afines.

