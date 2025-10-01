1 de octubre de 2025
VINILOS RECARGADOS GIRARÁN EL SÁBADO 4 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN
Nueva cita de Agrupación Melómano Magallánico:
Con la motivación adicional del inicio de la primavera, el sábado 04 de octubre los amantes del vinilo están cordialmente invitados a compartir una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos "Mauricio Braun" (Av. España N°0352).
En esta cita con la buena música y los formatos físicos, el público magallánico podrá sentir el clásico sonido de las tornamesas y la magia de DJs en vivo, con una generosa variedad de vinilos, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales.
Y si tienes discos que no escuchas, este es la instancia indicada para poder intercambiar y dar nueva vida a tu música envasada.
Te esperamos el próximo sábado 04, con la promesa de dejarte llevar a los sones del pop rock, folclore, música docta y otros géneros en un mar de títulos y emociones clandestinas. Porque no te puedes perder este evento recargado, que ya es un clásico en la Patagonia.
¡¡No faltes!!
