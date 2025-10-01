Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

VINILOS RECARGADOS GIRARÁN EL SÁBADO 4 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

​Nueva cita de Agrupación Melómano Magallánico:

Con la motivación adicional del inicio de la primavera, el sábado 04 de octubre los amantes del vinilo están cordialmente invitados a compartir una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos "Mauricio Braun" (Av. España N°0352).

En esta cita con la buena música y los formatos físicos, el público magallánico podrá sentir el clásico sonido de las tornamesas y la magia de DJs en vivo, con una generosa variedad de vinilos, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales.

Y si tienes discos que no escuchas, este es la instancia indicada para poder intercambiar y dar nueva vida a tu música envasada. 

Te esperamos el próximo sábado 04, con la promesa de dejarte llevar a los sones del pop rock, folclore, música docta y otros géneros en un mar de títulos y emociones clandestinas. Porque no te puedes perder este evento recargado, que ya es un clásico en la Patagonia.

¡¡No faltes!!


Pto Natales

EN PUERTO NATALES: CON EL RADIOTEATRO "LAS AVENTURAS DE ISA Y CLARITA. EL DRAGÓN DE VALPARAÍSO DESCUBRE LA ANTÁRTICA" SE DIO INICIO AL FESTIVAL DE LAS CIENCIAS EN MAGALLANES

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

