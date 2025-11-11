"EL REFUGIO IMAGINADO”: JARDÍN KEOLA KIPA CELEBRA EXITOSO CIERRE DE ACCIONA 2025

​Niños y niñas del jardín infantil Keola Kipa de Punta Arenas, se sumergieron en un mundo de texturas, calma y exploración creativa, durante el hito de cierre del proyecto “El Refugio Imaginado”, realizado el reciente viernes en las dependencias del establecimiento.



La iniciativa, parte del programa Acciona de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, demostró la importancia de vincular a la primera infancia con las expresiones artísticas desde temprana edad.



“La presencia de las expresiones artísticas desde los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo integral de cada ser humano. Estas experiencias iniciales con la creatividad, la sensibilidad y la exploración no son sólo un juego, sino que constituyen los cimientos de su futura forma de ver y entender el mundo. La huella que deja el arte en la primera infancia es profunda y perdurable; fomenta la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar nuevas realidades, herramientas esenciales que acompañarán a esa persona durante toda su existencia”, comentó el Seremi de las Culturas, Luis Navarro.



El proyecto, dirigido a un nivel heterogéneo de niños y niñas de entre 2 y 4 años, consistió en una innovadora instalación artística diseñada por la actriz Indira Jiménez. La obra fue concebida como un espacio para "habitar la calma y la imaginación", utilizando diversas materialidades sensoriales que invitaron a las y los párvulos a experimentar y explorar con plena libertad.



“El propósito era poder prolongar su atención durante el juego y lo hemos logrado con un espacio de calma, donde fue acondicionado con una estética bastante sensible. Pudimos involucrar arena, algunos juegos didácticos, sensoriales, y de verdad, que estamos felices y contentos, ya que la atención se ha prolongado por más de una hora, donde pudieron jugar con sus madres y padres en esta propuesta de Acciona Jardines Magallanes”, sostuvo Jiménez.



Bajo la guía del equipo pedagógico, compuesto por las educadoras Cristina Ulloa, Silvana Flores y Miriam Subiabre, y con el apoyo de la directora Claudia Hernández, la instalación logró su objetivo fundamental: Favorecer la concentración, la imaginación y el juego colectivo.



“El Refugio Imaginado” no sólo se convirtió en un espacio de juego, sino una recreación simbólica de la naturaleza y la vida al aire libre, adaptada al contexto territorial de Magallanes y sus condiciones climáticas extremas. A través de esta propuesta, los niños y niñas pudieron desarrollar la atención y la expresión artística, estableciendo un vínculo temprano y significativo con el arte, fundamental para su desarrollo integral.



“La verdad que ha sido una tremenda experiencia y una gran oportunidad para nuestros niños y niñas. La posibilidad de poder participar activamente en experiencias artísticas, sensibilizarlos frente al arte, también buscar espacios creativos. La verdad es que, se lo comentaba anteriormente a la a la encargada del programa Acciona, ellos hoy día han incrementado sus resultados en las evaluaciones, por ejemplo, de lenguaje artístico. Hoy ellos tienen una sensibilidad, son mucho más creativos, interactúan más con sus pares. Tenemos una experiencia maravillosa y además podemos sumar a la familia. Hoy participaron todos activamente, fortaleciendo incluso el rol parental”, comentó la directora del establecimiento, Claudia Hernández, junto con agradecer la presencia de Acciona, que desde el año 2024 se implementa en Keola Kipa.









