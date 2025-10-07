NUEVAS PRECIPITACIONES AZOTARÁN A AYSÉN Y MAGALLANES A PARTIR DE ESTE MARTES: LLEGARÁN CON VIENTO DE 100 KM/H

​​​El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, confirmó que “hay que ponerle atención a esta semana”.

Lluvia en Aysén y Magallanes

“Las lluvias que regresan a la misma zona tan afectada y que está sufriendo en La Patagonia, por ejemplo. Ahí en la parte sur de Aysén y norte de Magallanes, otra vez, van a recibir hartas precipitaciones”, expuso.

​El comunicador precisó que habrá un frente acoplado a un río atmosférico categoría 2: “Será mucha menos lluvia en comparación a la semana pasada, pero como hay mucha gente que todavía está aislada, con caminos cortados (...) pues hay que apurar eso”.

¿Cómo serán las precipitaciones?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) precisó, a través de avisos meteorológicos, que las precipitaciones se activarán por un frente cálido, desde la tarde del martes 7.

En Aysén, hasta la mañana del jueves 9, se verán afectados los siguientes sectores con estos montos de precipitación líquida:

Litoral interior norte: desde 45 a 65 mm.

desde 45 a 65 mm. Cordillera austral norte: 40 a 60 mm.

40 a 60 mm. Cordillera austral sur: 50 a 60 mm.

50 a 60 mm. Patagonia subandina sur: 40 a 60 mm.

​

Por su parte, en Magallanes serán los siguientes montos hasta la mañana del miércoles 8:

Cordillera austral norte: desde 10 a 43 mm.

desde 10 a 43 mm. Insular norte: 25 a 52 mm.

25 a 52 mm. Pampa patagónica norte: 8 a 25 mm.

​

En el caso de la Patagonia subandina norte, de la región de Aysén, llegará viento de entre 60 y 80 km/h, con rachas de 90 km/h por la noche del martes 7. Al amanecer del día siguiente, las corrientes de aire serán de entre 80 y hasta 100 km/h.

Fuente: megatiempo.cl



​



​

