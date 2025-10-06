CON CUENTACUENTOS DE ASTRONOMÍA PARA TODA LA COMUNIDAD PAR EXPLORA MAGALLANES CELEBRÓ EL FESTIVAL DE LA CIENCIA 2025

​“Pequeños Exploradores del Cielo” fue nombre de la actividad basada en los cuentacuentos “ Nova visita el sistema Solar” , “ Juri y la tortuga Jurásica” y “ Artie quiere ser un rockstar” efectuada por la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, con la astrónoma Daniela Fernández y la educadora de Párvulos Camila Cifuentes.



El evento fue organizado por el PAR Explora Magallanes -financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- enmarcado en el Festival de las Ciencias 2025, en el Centro Interactivo de juegos y movimiento (CIJUM) y en el hall Zona Austral.



Daniela Fernández, fundadora de pequeñas grandes estrellas comentó “durante estos días, celebramos el festival de las Ciencias en Magallanes, en Punta Arenas, gracias al PAR Explora, para poder acercar la astronomía a través de cuentos, actividades, charlas, talleres, a distintas comunidades educativas. El objetivo es incentivar a los niños y a las niñas a observar el cielo, a aprender sobre lo que nos rodea y a conectar con este planeta maravilloso en el cual vivimos”.



Por su parte, Camila Cifuentes, directora de la área educativa y vicepresidenta de Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, dijo que” estamos aquí en Punta Arenas, celebrando con niños, niñas las ciencias y a la comunidad en general, hemos estado haciendo actividades, canciones, cuentos, aprendiendo la astronomía, de asteroides, de divulgación científica junto a Novita, así que estamos muy agradecidas por la invitación”



Directora ejecutiva del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas “ En el marco del Festival de las Ciencias, quisimos acercar el conocimiento de una manera diferente, mágica y cercana. La participación de la astrónoma con sus cuentacuentos nos permitió mirar el universo desde la imaginación y la curiosidad, conectando a niñas, niños y familias con la belleza de la astronomía. Este tipo de experiencias reflejan el espíritu del Festival: despertar la inquietud por conocer, explorar y maravillarse con la ciencia desde las emociones y la creatividad."



Los asistentes valoran la actividad. Uno de ellos, fue Thiago Luquilla “ esta actividad me pareció muy buena porque aprendimos algunas cosas del sistema solar y me gusta mucho así aprender de los planetas y de las constelaciones” otro de ellos fue Paula Gómez, me parece súper buena esta actividad, sobre todo a acercar a los más chicos a lo que es la ciencia desde niños y eso es súper llamativo”.



Cabe recordar, que desde el 29 al 05 de octubre, se desarrollaron diversas actividades paralelamente en todo el país por el Festival de las Ciencias 2025, organizada Ministerio Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).





