CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA DELGADA REALIZÓ LIMPIEZA DE PLAYA EN PRIMERA ANGOSTURA

Servidores navales de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, junto con empresas que se encuentran en la jurisdicción, realizaron un operativo de limpieza de playa en el sector de Punta Delgada, Primera Angostura del Estrecho de Magallanes.

Esta actividad se realiza con la finalidad de concientizar la importancia de la protección de nuestros océanos, además de promover el retiro de los residuos que llegan a nuestras costas, por lo cual se procedió a recoger desechos sólidos y basura, instando a las organizaciones, empresas y colegios a participar para promover la importancia del cuidado del medio ambiente tanto terrestre como acuático.

El Capitán de Puerto de Punta Delgada, Suboficial Litoral Patricio Bórquez Gómez indicó que esta actividad “es muy importante porque busca crear conciencia sobre la importancia que es mantener nuestro borde costero y medio ambiente marino libres de contaminación”

Durante la actividad se recolectaron 07 sacos de basura, equivalentes a 25 kilos de residuos retirados del borde costero, contribuyendo de esta manera a esta jornada internacional, la cual, convocó a más de 140 países alrededor del mundo, así como diferentes comunidades a lo largo y ancho de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.



