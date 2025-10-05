CONSEJOS CONSULTIVOS CONVOCARON A 20 NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS LAS COMUNAS DE MAGALLANES

Bajo el lema “Pequeñas voces, grandes ideas”, los 20 niños y niñas representantes de todas las comunas de Magallanes, iniciaron el tercer Consejo Consultivo Regional que contó con la asistencia del Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, del Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, y participantes de algunos servicios públicos, quienes escucharon las propuestas de los niños y niñas que integran cada uno de los consejos consultivos comunales.

Recordemos que los Consejos Consultivos son un mecanismo de participación efectiva de la niñez y adolescencia para la construcción de políticas públicas, creado en el año 2023 en el marco de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

A través de juegos y dinámicas grupales, realizadas tanto en el salón Gabriela Mistral de la SECREDUC, como en la Plaza de los Dinosaurios de Punta Arenas, los integrantes de este Consejo Regional reflexionaron respecto de las temáticas que les preocupan en sus territorios, donde tuvieron las oportunidades de planteárselas a las autoridades, además de sus propuestas en vías de solución.

Uno de los aspectos destacables en esta jornada fue la presencia de representantes de todas las comunas, 20 niños en total, quienes viajaron desde lugares tan alejados como Puerto Williams o Timaukel, para participar de este encuentro realizado en Punta Arenas.

En Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, escuchó las inquietudes y propuestas de cada uno de los consejeros y consejeras, donde señaló que “como Gobierno estamos encantados de la participación que hubo y las ideas que surgieron. Hubo representantes de todas las comunas, donde se da cuenta y reafirma nuestro compromiso de que los niños, niñas y adolescentes, tienen que tener un espacio para la toma de decisiones. No solamente están pensando en ellos y en su entorno, están pensando en la comunidad y así hubo inquietudes sobre servicios básicos, transporte público, la basura, la diversificación de actividades deportivas, artísticas y culturales. Varias de estas inquietudes ya como Gobierno las estamos trabajando y les dejamos extendida una invitación para que participen en un Gabinete Regional, para que nos presenten sus inquietudes”.

Por su parte, el Seremi de Desarrollo Social y Familia señaló que “quisiera destacar el valioso aporte de los niños y niñas que integran este Consejo, ya que nos entregan una mirada territorial relevante porque son conocedores de la realidad local y de las preocupaciones y necesidades de los niños y niñas de sus comunas. Una buena política pública siempre debe incluir la mirada de los territorios donde se va a aplicar y las necesidades de las personas que se beneficiarán”.

También, Bastián Sanhueza de Punta Arenas, integrante titular del Consejo Consultivo Nacional, comentó que “esta es una actividad bastante importante donde podemos conocernos entre todos los representantes de las comunas, porque a veces estamos muy distantes por la geografía para vernos presencialmente. Es importante vernos para poder compartir las diversas experiencias y necesidad, que de acuerdo a cada comuna son muy diferentes”.

Los Consejos Consultivos establecen la generación de diálogos con representantes de los distintos órganos del Estado y de la sociedad civil, para requerir información y que se consideren sus planteamientos en todos los asuntos que les conciernen o les afecten.



