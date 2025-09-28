CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SE DESARROLLÓ UNA NUEVA JORNADA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN MAGALLANES

Entre las jornadas del 25 y 26 de septiembre, se desarrolló en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, una nueva Jornada Internacional de Limpieza de Playas, instancia que lidera la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), a través de las distintas reparticiones de la Autoridad Marítima a lo largo de nuestro litoral, siendo en la Tercera Zona Naval efectuada, entre otras, por medio de las Capitanías de Puerto dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

En el marco de esta actividad, la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, desarrolló la jornada en el borde costero de la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, coordinándose con la Ilustre Municipalidad de San Gregorio y otras instituciones el realizar la limpieza del borde costero durante la jornada del 25 de septiembre.

Por su parte las Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, desarrollaron la actividad durante este 26 de septiembre, convocando a distintas instituciones, establecimientos educacionales y comunidad en general, con el objetivo de concientizar en torno al cuidado del medio ambiente marino y la protección de nuestros océanos.

El Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, destacó que “es una actividad que cumple 20 años desde su primera versión, en donde la DIRECTEMAR la asumió desde el año 2008 convocando a diferentes instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, siendo la idea de esta actividad limpiar pero también comprender cómo la acción humana afecta al borde costero”, añadiendo que “se calcula que el 80% de la actividad humana tiene efectos en el borde costero, siendo la idea de esta actividad concientizar sobre el cuidado, movilizar a las comunidades y hemos visto que hoy más de 200 estudiantes participaron en el cuidado del medio ambiente”.

La actividad se desarrolló en las comunas de San Gregorio, Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas cumpliendo protocolos de seguridad, tales como el uso de equipo de protección personal, resguardo por parte de patrullas de Policía Marítima, monitores especialistas de Litoral de la Armada de Chile, así como el registro clasificado de cada uno de los residuos, para su posterior retiro por parte de los servicios de aseo de las respectivas autoridad locales.

La Jornada Internacional de Limpieza de Playas convoca a diferentes instituciones y países en el mundo, siendo de esta manera un punto de encuentro para el cuidado de nuestro borde costero, comprensión de su cuidado y difundir en las diferentes comunidades la importancia de la protección de nuestro medio ambiente.



