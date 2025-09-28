Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de septiembre de 2025

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SE DESARROLLÓ UNA NUEVA JORNADA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN MAGALLANES

​ ​ En la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas. ​

Limpieza de Playas 2025 Porvenir (1)

Entre las jornadas del 25 y 26 de septiembre, se desarrolló en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, una nueva Jornada Internacional de Limpieza de Playas, instancia que lidera la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), a través de las distintas reparticiones de la Autoridad Marítima a lo largo de nuestro litoral, siendo en la Tercera Zona Naval efectuada, entre otras, por medio de las Capitanías de Puerto dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

En el marco de esta actividad, la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, desarrolló la jornada en el borde costero de la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, coordinándose con la Ilustre Municipalidad de San Gregorio y otras instituciones el realizar la limpieza del borde costero durante la jornada del 25 de septiembre.

Por su parte las Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, desarrollaron la actividad durante este 26 de septiembre, convocando a distintas instituciones, establecimientos educacionales y comunidad en general, con el objetivo de concientizar en torno al cuidado del medio ambiente marino y la protección de nuestros océanos. 

El Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, destacó que “es una actividad que cumple 20 años desde su primera versión, en donde la DIRECTEMAR la asumió desde el año 2008 convocando a diferentes instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, siendo la idea de esta actividad limpiar pero también comprender cómo la acción humana afecta al borde costero”, añadiendo que “se calcula que el 80% de la actividad humana tiene efectos en el borde costero, siendo la idea de esta actividad concientizar sobre el cuidado, movilizar a las comunidades y hemos visto que hoy más de 200 estudiantes participaron en el cuidado del medio ambiente”.

La actividad se desarrolló en las comunas de San Gregorio, Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas cumpliendo protocolos de seguridad, tales como el uso de equipo de protección personal, resguardo por parte de patrullas de Policía Marítima, monitores especialistas de Litoral de la Armada de Chile, así como el registro clasificado de cada uno de los residuos, para su posterior retiro por parte de los servicios de aseo de las respectivas autoridad locales.

La Jornada Internacional de Limpieza de Playas convoca a diferentes instituciones y países en el mundo, siendo de esta manera un punto de encuentro para el cuidado de nuestro borde costero, comprensión de su cuidado y difundir en las diferentes comunidades la importancia de la protección de nuestro medio ambiente.


DSC_2031

ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL PARA EMPRENDEDORES DE MAGALLANES Y AYSÉN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)
nuestrospodcast
Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santotomasdgac

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)