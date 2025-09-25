25 de septiembre de 2025
SENADOR KARIM BIANCHI: "BASTA DE METERLE LA MANO AL BOLSILLO A LA GENTE: RECHAZAMOS COBRO DE IVA EN COMPRAS INTERNACIONALES"
El parlamentario independiente ofició al Ministro de Hacienda para detener o postergar la entrada en vigencia de la normativa que desde el 25 de octubre aplicará IVA y aranceles a compras en plataformas como Temu, Shein y Aliexpress.
El senador independiente Karim Bianchi advirtió sobre el impacto que tendrá en los consumidores la eliminación de la excepción tributaria que regía en compras internacionales menores a 41 dólares.
"Si eres de las personas que hacen compras por plataformas internacionales como Temu, Shein o Aliexpress, te aviso algo: a partir del 25 de octubre te van a empezar a cobrar IVA, el 19 % por sobre todas tus compras. Antes se cobraba solo sobre los 41 dólares, ahora será sobre todo monto", advirtió el parlamentario independiente.
Bianchi explicó que la medida afectará especialmente a las familias que utilizan estas plataformas para ahorrar en productos básicos, no a personas de altos ingresos, "la gente que compra en estas plataformas no es millonaria, lo hace porque busca ahorrarse algunos pesos. Por eso, meterle la mano al bolsillo a los trabajadores de esta forma es inaceptable".
El legislador por Magallanes detalló que las compras bajo los 500 dólares pagarán un 19 % de IVA, mientras que aquellas sobre ese monto deberán cancelar además un 6 % de arancel aduanero. El cobro será automático si la plataforma tiene convenio con el Servicio de Impuestos Internos; de lo contrario, los usuarios deberán gestionar el pago directamente en Aduana, lo que puede retrasar las entregas.
Finalmente, y frente a esta situación, el senador Bianchi anunció que ofició al Ministro de Hacienda solicitando que la medida no entre en vigencia o al menos se postergue, "ya basta de succionar impuestos del trabajador. No podemos permitir que una vez más sea la gente común la que pague los costos".
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
