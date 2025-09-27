EVELYN MATTHEI LANZA COMPROMISO CONTRA EL TERRORISMO EN LA MACROZONA SUR: “SABEMOS QUIÉNES SON Y LOS PODEMOS VENCER”

La candidata presidencial Evelyn Matthei participó este viernes del Encuentro Empresarial del Sur en Valdivia, desde donde declaró que tendrá mano firme contra el terrorismo en la Macrozona Sur, y presentó sus prioridades en seguridad, reactivación económica y el fortalecimiento de las regiones.

“Creemos que en un año podemos desmantelar las 10 organizaciones terroristas que están actuando hoy en La Araucanía. Sabemos quiénes son, y por lo tanto, se necesita básicamente voluntad política, pero también mucha inversión en equipamiento, en redes, en cámaras, etc. Lo podemos vencer antes de que empiecen a causar estragos en esta región”, dijo Matthei desde Los Ríos.

Durante su exposición, Matthei planteó que la primera tarea de un eventual gobierno suyo será devolver la tranquilidad a las familias chilenas. Para ello recalcó medidas como el despliegue de 10.000 nuevos carabineros en las calles, la creación de una Policía Militar Fronteriza para enfrentar la inmigración irregular, 140.000 cámaras inteligentes, la creación de cinco nuevas cárceles, tres de ellas de alta seguridad, y una estrategia con mano firme contra el terrorismo en la Macrozona Sur.

En materia de crecimiento económico y empleo, la candidata se comprometió a impulsar políticas que permitan volver a crecer al 4% y generar un millón de empleos Entre sus propuestas destacó la reducción de impuestos para pymes y empresas, la agilización de permisos mediante un fast-track presidencial, y el desarrollo de polos productivos regionales en sectores como minería, energía, turismo y agroindustria.

El desarrollo regional tuvo un rol protagónico en la presentación. Matthei recalcó que el potencial productivo del país está en sus territorios y que Valdivia y Los Ríos pueden ser motor de la industria turística nacional. En ese marco, anunció una Estrategia Integral de Turismo, con énfasis en infraestructura, conectividad, promoción internacional y empleos formales. La meta, aseguró, es crear 100.000 nuevos puestos de trabajo en turismo y aumentar su aporte al PIB de 3% a 4,5%.

La candidata también presentó su visión en torno a la economía digital, afirmando que Chile debe transformarse en un hub regional de innovación y tecnología. Para ello, propuso una Estrategia Nacional de Economía Digital orientada a cerrar brechas de conectividad, digitalizar pymes, impulsar la formación en programación y habilidades tecnológicas, y fomentar la inversión en el ecosistema Fintech.

“Ese es mi compromiso: devolver la tranquilidad, abrir oportunidades y recuperar la confianza en Chile. Porque este país tiene todo para salir adelante. Y juntos, lo vamos a lograr. Como un solo equipo”, concluyó Matthei.

​

