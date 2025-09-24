JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

En dependencias de Corporación Opción y con la asistencia del Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio, Luis Navarro, se llevó a cabo la activación del "Pase Cultural" a jóvenes que cumplen sanción en medio libre en este organismo acreditado.





La actividad contó también con la presencia del Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel y del jefe del Departamento de Medidas y Sanciones Rodrigo Trujillo, además de las profesionales Tatiana Naduam y Carolina Labrin, de la unidad de gestión de redes.





En la ocasión, y con la colaboración de profesionales de la Seremi de las Culturas, se activó el pase cultural a 3 jóvenes que asisten a Corporación Opción, como una forma de impulsar su efectiva participación en esta iniciativa que tiene como objetivo central garantizar el derecho de acceso a la cultura, especialmente para quienes tienen más dificultades para llegar a ella.

Luis Navarro, Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio informó que "seguimos activando el Pase Cultural, una política pública inédita que favorecerá a cerca de dos mil quinientas personas en la región de Magallanes, con un bono de 50 mil pesos para acceder a bienes y servicios artísticos y culturales. Gracias al trabajo colaborativo que llevamos a cabo junto al Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, estuvimos en la Corporación Opción para activar el pase cultural de jóvenes usuarios de estas dependencias. Con esta política buscamos reducir las barreras económicas y promover el ejercicio de los derechos culturales".

Por su parte, Cesar Montiel, director del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes dijo que "estamos muy contentos de haber podido activar el pase cultural para jóvenes que cumplen sanción en medio libre a través de Corporación Opción, nuestro organismo acreditado en la región. Esta es una tremenda política pública que permitirá acercar a las y los jóvenes al arte, a las diversas expresiones artísticas e incluso la literatura. Eso es una muy buena noticia y un gran paso que estamos dando al impulsar a que la juventud a que se acerque a la cultura, al ser ésta un derecho fundamental, una posibilidad de desarrollo personal, que les permitirá acceder a vivencias significativas par sus vidas, sobre todo en el contexto de reinserción social".

El Pase Cultural es un beneficio social que se entregará por primera vez este 2025 y consiste en un aporte único de 50 mil pesos a personas que cumplan 18 y 65 años, que será depositado directamente a la Cuenta RUT por una única vez, y permitirá comprar productos como entradas al cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones, como también libros, revistas, comics, discos, artesanías y mucho más.

Podrán activar el Pase Cultural personas que cumplan 18 años en 2025 y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 2 de diciembre de 2024.

De esta manera, el Servicio de Reinserción Social Juvenil avanza en garantizar el acceso de los jóvenes en reinserción a la cultura, de tal manera que puedan acceder a intervenciones artísticas y culturales que brinden espacios de expresión, desarrollo de habilidades sociales, y una vía para canalizar emociones y redefinir su identidad.

