15 de septiembre de 2025

CRITERIA: JARA (29%) Y KAST (27%) MANTIENEN SUS APOYOS TRAS DEBATE, MIENTRAS QUE MATTHEI CAE 4 PUNTOS

​Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, sigue primera en la carrera presidencial con el 29% de las preferencias, mismo resultado que el sondeo anterior, dado a conocer la semana pasada. Mientras que Kast, abanderado del Partido Republicano, se ubica segundo con el 27%, también sin variaciones.

criteriancuesta

Según la última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, Jeannette Jara y José Antonio Kast mantuvieron su porcentaje de apoyo tras el primer debate televisado entre los ochos candidatos a la Presidencia de la República. Evelyn Matthei, por su parte, registró una fuerte caída de cuatro puntos.

Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, sigue primera en la carrera presidencial con el 29% de las preferencias, mismo resultado que el sondeo anterior, dado a conocer la semana pasada. Mientras que Kast, abanderado del Partido Republicano, se ubica segundo con el 27%, también sin variaciones. Matthei, representante de Chile Vamos, bajó desde el 17% al 13%.

Más atrás aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+1), Franco Parisi (PDG) con 7% (sin variación), Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 1% (+1).

Segunda vuelta: Jara le gana a Kaiser y Parisi pero pierde con Kast y Matthei

Pese a matenerse sostenidamente en las primeras posiciones, hasta el momento Jara no lograría derrotar ni a Kast ni a Matthei en segunda vuelta, según los datos de Criteria.

En el primer caso, la candidata oficialista obtendría el 35% de las preferencias, contra el 46% de José Antonio Kast. Un 19% declaró que votaría nulo o blanco.

Mientras que si su rival fuera la abanderada de Chile Vamos, Jeannette Jara obtendría el 33%, frente al 40% de Evelyn Matthei, con un 27% de nulos o blancos.

Sin embargo, si su contrincante en el balotaje fuera Johannes Kaiser, Jara ganaría con el 36%, frente al 34% del candidato del PNL, con un 30% de votos nulos o blancos. La abanderada oficialista también derrotaría a Franco Parisi, con un 34% v/s 31%, con 35% de votos nulos o blancos.

Fuente: biobiochile.cl



CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

EDUCATION AT A GLANCE 2025 DE LA OCDE DESTACA A CHILE EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FINANCIAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES DOCENTES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ESTUDIANTES RINDEN HOMENAJE CON MAQUETA DE COLÓN 636 EN CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

