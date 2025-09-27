Punta Arenas,
27 de septiembre de 2025

PUERTO NATALES SUMARÁ UN NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO CON LETRAS ICÓNICAS FRENTE AL PUEBLO ARTESANAL

Puerto Natales contará con un nuevo hito turístico: la instalación de letras icónicas frente al Pueblo Artesanal. ​

frontis-del-pueblo-artesanal

El proyecto se materializó gracias al compromiso conjunto de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, CATUE, la Asociación del Pueblo Artesanal, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, la Cámara de Turismo de Magallanes AustroChile y la gestión realizada por la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.

Este nuevo atractivo busca posicionar a Puerto Natales en un punto estratégico y de alto valor simbólico, tanto para la comunidad como para los visitantes.

En un comienzo, la iniciativa se presentaría a través del municipio al Gobierno Regional; sin embargo, las rendiciones pendientes de 12 proyectos de la administración municipal anterior impidieron su postulación a fondos públicos.

“Si bien al inicio estábamos muy entusiasmados por lo que significaba este proyecto, no sólo como símbolo permanente y moderno que toda ciudad turística debe tener, sino también de cara a la Cumbre de la ATTA en octubre, fue una gran desilusión saber que no podríamos postular a estos fondos. No quisimos que la comunidad quedara sin esta iniciativa y, con esfuerzo, las cuatro cámaras junto a privados que se sumaron como auspiciadores, logramos concretar este anhelado desafío”, destacó Sara Adema, gerente de HYST.

Desde la Cámara de Turismo de Última Esperanza, su gerente Adriana Aguilar recalcó la relevancia de la iniciativa. “Este proyecto, levantado junto a los gremios del comercio, la artesanía y el turismo, busca preparar a la ciudad para la alta temporada y la Cumbre Mundial de la ATTA. Además, pone en valor nuevos espacios recreativos y acerca a los viajeros a la vida comercial de Puerto Natales. Es un esfuerzo posible gracias al aporte de gremios, empresas y particulares comprometidos con el desarrollo del destino”.

Por su parte, la representante del Pueblo Artesanal, Ana María Díaz, subrayó el valor comunitario de la propuesta. “Estamos muy contentos con este proyecto. Aunque en un inicio se buscó financiamiento a través del Gobierno Regional, finalmente avanzamos gracias al apoyo de la actual administración municipal, que gestionó la participación de los alumnos del Liceo Luis Cruz Martínez en la fabricación de las letras, lo que nos llena de orgullo porque serán hechas en Puerto Natales y por natalinos. Además, la Municipalidad facilitó la plazoleta frente al Pueblo Artesanal para su instalación, comprometió la base estructural, la iluminación y puso a disposición la maquinaria necesaria para llevar a cabo la obra. Eso demuestra que este ícono turístico será posible gracias al trabajo mancomunado de la comunidad, el sector privado y las gestiones del municipio”.

Con esta iniciativa, Puerto Natales no sólo suma un nuevo ícono urbano, sino también un símbolo del trabajo conjunto entre la comunidad, el sector privado y la Municipalidad de Puerto Natales, en beneficio del destino y de sus habitantes.


munipuq

ROUND FINANCIERO: PUNTA ARENAS DEMANDA AL FISCO POR COSTOS DE LA DESMUNICIPALIZACIÓN Y PUERTO NATALES EVALÚA SUMARSE

ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL PARA EMPRENDEDORES DE MAGALLANES Y AYSÉN

armadabinacional

AUTORIDADES MARÍTIMAS DEL ÁREA DEL CANAL BEAGLE SE REÚNEN EN ENCUENTRO BILATERAL EN PUERTO WILLIAMS

