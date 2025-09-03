Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de septiembre de 2025

GOBIERNO REANUDA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA CON INVERSIÓN SUPERIOR A $7.500 MILLONES

​Tras la paralización programada por el invierno, autoridades encabezadas por el DPP Guillermo Ruiz Santana, destacaron el 80% de avance del proyecto que mejorará la conectividad vial en Puerto Natales.

natalesobraspavimentacion

Con motivo de la reapertura de las obras de pavimentación de la Avenida Última Esperanza, tras un receso programado por las condiciones climáticas adversas del invierno, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, y el seremi de Gobierno, Andro Mimica, realizaron este miércoles un punto de prensa en terreno para informar a la comunidad sobre los avances del proyecto, que considera una inversión sectorial de $7.540.127.558 y que ya alcanza un 80% de ejecución.


El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que desde el 1 de septiembre las faenas fueron reactivadas, con el despliegue de maquinaria y equipos de trabajo en la intersección de la avenida Última Esperanza con la Ruta 9. “Hoy podemos observar un movimiento significativo de obras en este nuevo vial. Esperamos que a fines de octubre este tramo esté habilitado, y que la obra completa pueda ser entregada a la comunidad a fines de diciembre de este año, cumpliendo así con el compromiso de mejorar la conectividad y seguridad vial en este sector”, detalló.


Por su parte, el delegado Guillermo Ruiz Santana destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad natalina, “Se trata de una obra muy anhelada, que permitirá contar con un acceso en condiciones óptimas hacia sectores clave como el hospital y el terminal de buses. Como Gobierno del presidente Gabriel Boric hemos mantenido un diálogo permanente con vecinos y vecinas, recogiendo inquietudes y entregando soluciones concretas. Queremos reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de las personas, con la seguridad y con altos estándares en las obras públicas. Hacemos un llamado a la comunidad a circular con responsabilidad y precaución mientras se ejecutan los trabajos”, enfatizó.


En tanto, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, valoró el impacto positivo que tendrá esta infraestructura no solo para las y los habitantes de la comuna, sino también para quienes visitan la provincia, “Estamos frente a un avance significativo que potenciará también el turismo en Puerto Natales, considerando además que seremos sede de la feria de turismo aventura más importante del mundo, el ATTA. Este tipo de obras mejoran la calidad de vida de las y los habitantes, pero también fortalecen la proyección de la provincia de Última Esperanza como un destino de clase mundial”, indicó.


Con esta intervención, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de las comunidades, fortalezcan la conectividad local y contribuyan al desarrollo integral de la provincia de Última Esperanza.


total-hidrogeno-verde-e1750977859408-768x431

GOBIERNO SE ABRE A CAMBIAR PROYECTO QUE EXIGE PAGO DE 1% DE INVERSIÓN A PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBIERNO REANUDA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA CON INVERSIÓN SUPERIOR A $7.500 MILLONES

Leer Más

​Tras la paralización programada por el invierno, autoridades encabezadas por el DPP Guillermo Ruiz Santana, destacaron el 80% de avance del proyecto que mejorará la conectividad vial en Puerto Natales.

​Tras la paralización programada por el invierno, autoridades encabezadas por el DPP Guillermo Ruiz Santana, destacaron el 80% de avance del proyecto que mejorará la conectividad vial en Puerto Natales.

natalesobraspavimentacion
nuestrospodcast
seminario IA Plano General

CORTE DE PUNTA ARENAS REALIZÓ TALLER SOBRE EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
seminario IA Plano General

CORTE DE PUNTA ARENAS REALIZÓ TALLER SOBRE EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
indhmagallanesselknam

INDH MAGALLANES EXPUSO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN EL CONVERSATORIO KET'N KWASH SOBRE VEJÁMENES Y GENOCIDIO DEL PUEBLO SELK'NAM

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Liga de invierno

FINALIZA LIGA DE INVIERNO AMPLIANDO LOS LÍMITES TANTO DE JÓVENES MAGALLÁNICOS COMO DE LA GESTIÓN DE LOS DEBATES ESCOLARES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250