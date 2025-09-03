GOBIERNO REANUDA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA CON INVERSIÓN SUPERIOR A $7.500 MILLONES

Con motivo de la reapertura de las obras de pavimentación de la Avenida Última Esperanza, tras un receso programado por las condiciones climáticas adversas del invierno, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, y el seremi de Gobierno, Andro Mimica, realizaron este miércoles un punto de prensa en terreno para informar a la comunidad sobre los avances del proyecto, que considera una inversión sectorial de $7.540.127.558 y que ya alcanza un 80% de ejecución.

El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que desde el 1 de septiembre las faenas fueron reactivadas, con el despliegue de maquinaria y equipos de trabajo en la intersección de la avenida Última Esperanza con la Ruta 9. “Hoy podemos observar un movimiento significativo de obras en este nuevo vial. Esperamos que a fines de octubre este tramo esté habilitado, y que la obra completa pueda ser entregada a la comunidad a fines de diciembre de este año, cumpliendo así con el compromiso de mejorar la conectividad y seguridad vial en este sector”, detalló.

Por su parte, el delegado Guillermo Ruiz Santana destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad natalina, “Se trata de una obra muy anhelada, que permitirá contar con un acceso en condiciones óptimas hacia sectores clave como el hospital y el terminal de buses. Como Gobierno del presidente Gabriel Boric hemos mantenido un diálogo permanente con vecinos y vecinas, recogiendo inquietudes y entregando soluciones concretas. Queremos reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de las personas, con la seguridad y con altos estándares en las obras públicas. Hacemos un llamado a la comunidad a circular con responsabilidad y precaución mientras se ejecutan los trabajos”, enfatizó.

En tanto, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, valoró el impacto positivo que tendrá esta infraestructura no solo para las y los habitantes de la comuna, sino también para quienes visitan la provincia, “Estamos frente a un avance significativo que potenciará también el turismo en Puerto Natales, considerando además que seremos sede de la feria de turismo aventura más importante del mundo, el ATTA. Este tipo de obras mejoran la calidad de vida de las y los habitantes, pero también fortalecen la proyección de la provincia de Última Esperanza como un destino de clase mundial”, indicó.

Con esta intervención, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de las comunidades, fortalezcan la conectividad local y contribuyan al desarrollo integral de la provincia de Última Esperanza.

