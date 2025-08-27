Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

detenidopdinatales

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvieron a un ciudadano colombiano que mantenía una medida administrativa de expulsión vigente y que, además, registraba órdenes de captura en su país de origen.

“Los oficiales lograron dar con su paradero en el sector alto de la ciudad. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, siendo finalmente detenido”, informó el subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales.

El detenido había sido condenado en Colombia a la pena de 35 años de presidio por el delito de homicidio agravado y a 11 años de cárcel por fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

Al respecto, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, indicó: “hemos tomado conocimiento que la PDI, con el área de Migraciones, dio con el paradero de un ciudadano colombiano, que entre otras cosas, tenía pendiente una orden de expulsión y condenas que no estaba cumpliendo, las cuales sumaban más de 40 años de presidio”.

Finalmente, el delegado manifestó el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con la seguridad pública y expresó que durante el año continuarán desarrollando operativos y fiscalizaciones en conjunto con la PDI.

cma

HOSPITAL DE NATALES INCORPORÓ CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA A SU CARTERA DE PRESTACIONES

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

FOTO CORTE PUQ NIEVE

CORTE DE PUNTA ARENAS DESESTIMÓ ALZAR MEDIDAS CAUTELARES REALES SOBRE BIENES DE ABSUELTO EN JUICIO ORAL NO EJECUTORIADO

obrafemicidio

“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile