25 de septiembre de 2025
DETIENEN EN PUERTO NATALES A MUJER POR RECEPTACIÓN TRAS ROBO CON VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS
Carabineros de la Sección O.S.9 Magallanes recuperaron el celular sustraído a la víctima en julio.
Una mujer fue detenida la tarde del miércoles 24 de septiembre en Puerto Natales por el delito de receptación, en el marco de la investigación por un robo con violencia ocurrido en el centro de Punta Arenas durante julio de este año.
El procedimiento fue desarrollado por la Sección O.S.9 de Carabineros Magallanes, en coordinación con la Fiscalía Local, lo que permitió recuperar el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima, objeto que será entregado bajo acta a su propietario.
La imputada pasará a control de detención este jueves 25 de septiembre, mientras se mantienen las diligencias para dar con el paradero del autor material del robo, con el fin de ponerlo a disposición de la justicia.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.