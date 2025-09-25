DETIENEN EN PUERTO NATALES A MUJER POR RECEPTACIÓN TRAS ROBO CON VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

Una mujer fue detenida la tarde del miércoles 24 de septiembre en Puerto Natales por el delito de receptación, en el marco de la investigación por un robo con violencia ocurrido en el centro de Punta Arenas durante julio de este año.



El procedimiento fue desarrollado por la Sección O.S.9 de Carabineros Magallanes, en coordinación con la Fiscalía Local, lo que permitió recuperar el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima, objeto que será entregado bajo acta a su propietario.



La imputada pasará a control de detención este jueves 25 de septiembre, mientras se mantienen las diligencias para dar con el paradero del autor material del robo, con el fin de ponerlo a disposición de la justicia.





