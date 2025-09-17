PDI PUNTA ARENAS DETUVO A DOS PERSONAS EN FLAGRANCIA POR RECEPTACIÓN Y RECUPERA VEHÍCULO SUSTRAÍDO ESTE MARTES

​Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a dos hombres de 16 y 17 años de edad por el delito flagrante de receptación y por infracción al artículo 445 del Código Penal.



El procedimiento se originó este martes cuando un Agente Policial de la PDI divisó a dos personas con el rostro cubierto a bordo de un vehículo, que realizaba una conducción errática. Es así que, se logró ubicar a los ocupantes del móvil y efectuar un control de identidad.





El jefe de la BIRO Punta Arenas, Subprefecto Pablo Merino Campos, indicó que “en este procedimiento se logró establecer que portaban entre sus vestimentas un arma de aire comprimido, pasamontañas y las llaves de un vehículo que previamente había sido abandonado en el sector Llau Llau”.



A raíz de estos antecedentes y a la sustracción de un auto -tipo colectivo- que afectó a un vecino del sector sur de la ciudad durante este martes, se pudo corroborar que las llaves y el móvil abandonado correspondían a su auto.





Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención. Uno de ellos, registra detenciones por diversos delitos contra la propiedad.





