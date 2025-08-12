Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

​Las tres imputadas de nacionalidad chilena tienen antecedentes por diversos delitos, entre ellos, hurto, lesiones, amenazas y violencia intrafamiliar.

pdimujeresdetenidas

​La tarde del 11 de abril del 2024, tres personas ingresaron sorpresivamente a una vivienda de Punta Arenas, golpearon a una mujer en presencia de su hijo, la intimidaron con un arma cortopunzante y posteriormente huyeron de lugar en dirección desconocida.

A raíz de lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, efectuaron un trabajo de análisis criminal, entrevistas a la víctima y testigos, entre otras diligencias investigativas, mediante las que se pudo establecer la participación de tres mujeres en el ilícito.

El Subprefecto Pablo Merino Campos, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas detalló que para poder desarrollar la detención de las tres mujeres de manera simultánea, detectives de la BIRO Punta Arenas realizaron diligencias en coordinación con personal de la BICRIM de Castro, toda vez que una de ellas se encontraba residiendo en la localidad de Dalcahue. En tanto, las otras dos fueron detenidas en el sector sur de Punta Arenas”.

Las tres imputadas de nacionalidad chilena tienen antecedentes por diversos delitos, entre ellos, hurto, lesiones, amenazas y violencia intrafamiliar. Este martes fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control y formalización.




ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

Noticias
Destacadas
bianchodiputado

CÁMARA APRUEBA PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA TENER UN CONTROL PREVENTIVO DE LOS LISTADOS DE PASAJEROS EN LÍNEAS AÉREAS

pdipuq

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

IMG-20240816-WA0026

SAG REFUERZA FISCALIZACIÓN EN FRONTERA ANTE LA 50° VERSIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

