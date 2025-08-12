PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

​La tarde del 11 de abril del 2024, tres personas ingresaron sorpresivamente a una vivienda de Punta Arenas, golpearon a una mujer en presencia de su hijo, la intimidaron con un arma cortopunzante y posteriormente huyeron de lugar en dirección desconocida.



A raíz de lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, efectuaron un trabajo de análisis criminal, entrevistas a la víctima y testigos, entre otras diligencias investigativas, mediante las que se pudo establecer la participación de tres mujeres en el ilícito.



El Subprefecto Pablo Merino Campos, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas detalló que para poder desarrollar la detención de las tres mujeres de manera simultánea, detectives de la BIRO Punta Arenas realizaron diligencias en coordinación con personal de la BICRIM de Castro, toda vez que una de ellas se encontraba residiendo en la localidad de Dalcahue. En tanto, las otras dos fueron detenidas en el sector sur de Punta Arenas”.



Las tres imputadas de nacionalidad chilena tienen antecedentes por diversos delitos, entre ellos, hurto, lesiones, amenazas y violencia intrafamiliar. Este martes fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control y formalización.









