Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

14 de agosto de 2025

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 15 Y 13 AÑOS DE PRESIDIO A AUTORES DE ROBO CON VIOLENCIA EN LEÑADURA

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –jueves 14 de agosto– a José Luis Hernández Pérez y Andrés Ademir Raipán Sirón a las penas de 15 y 13 años presidio efectivo, respectivamente, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas de la causa, como autores del delito consumado de robo con violencia.

CJS JG

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –jueves 14 de agosto– a José Luis Hernández Pérez y Andrés Ademir Raipán Sirón a las penas de 15 y 13 años presidio efectivo, respectivamente, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia. Ilícito perpetrado en diciembre del año pasado, en la ciudad.


En fallo unánime (causa rol 78-2025), el tribunal –integrado por los jueces José Octavio Flores Vásquez (presidente), Jaime Álvarez Astete (redactor) y Rossana Vidal Ojeda– condenó, además, a Raipán Sirón a 3 años y un día de presidio y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como de autor del delito de tenencia ilegal de arma.


Asimismo, Raipán Sirón deberá purgar dos penas de 541 días de reclusión como autor de los delitos de tenencia ilegal de municiones y microtráfico de drogas; y 341 días de reclusión, accesorias y al pago de una multa de 5 UTM, como autor del delito de receptación de especie.


Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento.


El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 00:30 horas del 2 de diciembre de 2024, “(…) en circunstancias que Iván Van Der Camp se encontraba acostado y hablando por teléfono con un tercero, al interior de su domicilio, ubicado en un sector de parcelas del Km. N°7, parcela 13-10, sector Leñadura, comuna de Punta Arenas, irrumpieron en su domicilio mediante la fractura de un ventanal del dormitorio principal, luego de haber ingresado al mismo mediante escalamiento, 3 sujetos, dos de los cuales eran los imputados José Luis Hernández Pérez y Andrés Ademir Raipán Sirón, quienes premunidos de armas de fuego y un garrote de fierro, en primera instancia procedieron a intimidarlo con dichas armas y luego golpearlo con aquel fierro en la cabeza, piernas y otras partes del cuerpo, para inmediatamente proceder a amarrarlo con alambres, además de amenazarlo con matarlo, oportunidad en que proceden a revisar y registrar las dependencias del lugar, mientras uno de ellos seguía golpeando al afectado, con lo cual sustraen diversas joyas tipo anillo de la marca ‘Georg Jensen’, una cámara fotográfica y otras especies personales, todas las cuales avaluadas por el afectado en la suma de $ 8.000.000, para darse posteriormente a la fuga del lugar, en el automóvil marca Nissan, modelo Presea, P.U.U. UL.7192. Como consecuencia de aquello, Iván Van Der Camp resultó con múltiples heridas contusas y cortantes en extremidades inferiores, extremidades superiores, las cuales fueron catalogadas de menos graves, conforme al diagnóstico médico.


Posteriormente, el mismo día 02 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 18 horas, y luego de las diligencias investigativas por parte de funcionarios de la PDI, estos dieron con el paradero del vehículo utilizado para el traslado de los imputados como de los efectos obtenidos, en el pasaje Lagunillas N°4331 de la ciudad de Punta Arenas, domicilio del imputado Andrés Raipán Sirón, lugar donde previa autorización de aquel, se encontró en su habitación, una pistola marca Glock 17 generación 4, con su número de serie levemente alterado, 4 cartuchos de 9 mm. con punta perforada, 2 cartuchos de escopeta calibre 12, y además de 8 envoltorios de papel con una sustancia vegetal verdosa en un mueble al costado de la cama, un envoltorio de papel blanco cuadriculado con una sustancia vegetal verdosa, una bolsa de nylon transparente con una sustancia color blanco al interior del cajón de un mueble, 9 bolsas de nylon transparente con una sustancia color blanco en su interior, las cuales fueron sometidas a pruebas de campo y exámenes científicos, arrojando positivo para un total de 48,85 gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, y un total de 9,93 gramos netos de cannabis sativa, respectivamente, además de la existencia de una pesa digital.


El arma de fuego encontrada en poder de Andrés Raipán Sirón, de propiedad de Peter Mclean Muñoz, fue denunciada como sustraída el día 03 de diciembre del 2024, no obstante haberse sustraída con anterioridad a dicha fecha, en el lugar en que ésta se encontraba, dependencias de una estancia, sector de Isla Riesco”.


pdimujeresdetenidas

PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

ministroenergiapuq
nuestrospodcast
pdidetenidoabigeato

PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
cchcmagallanes

CCHC MAGALLANES PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS Y ABORDA APROBACIÓN DEL PEDZE

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
pgm4a7slep

CRECE LA COBERTURA DEL PROGRAMA 4 A 7 EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD RESPONDE A ALCALDE RADONICH Y DETALLA TRABAJO COORDINADO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)