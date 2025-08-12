Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO TENTADO DE CONVIVIENTE

​Ilícito cometido en la ciudad, en diciembre del año pasado.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 11 de agosto– a Gustavo Sebastián Barrera Barrera a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito cometido en la ciudad, en diciembre del año pasado.

 
En fallo unánime, el tribunal -integrado por los jueces Rosana Vidal Ojeda (presidenta), Palmira Muñoz Leiva y José Octavio Flores Vásquez (redactor)– condenó, además a Barrera Barrera a 61 días de reclusión, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de daños simples.

 
Asimismo, el tribunal impuso al condenado la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar al concurra o visite habitualmente; y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, por el término de dos años.

 
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de Barrera Barrera para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que a aproximadamente a las 19:30 horas del 1 de diciembre de 2024, “(…) Barrera Barrera se encontraba en el domicilio ubicado en (…) de Punta Arenas junto a su conviviente doña (…), con quien mantuvo una discusión ofuscándose el imputado toda vez que la víctima quería irse del domicilio a lo que este al ver que ordenaba sus ropas, con la intención de darle muerte, procede a tomarla con ambas manos del cuello dejándola sin respiración unos segundos logrando la victima darle un golpe en el rostro a lo cual el imputado la suelta, la víctima huye hasta una dependencia destinada a comedor donde el imputado la sigue y la golpea con un elemento contuso por la espalda, golpeándola igualmente en diversas partes del cuerpo, provocando daños en su celular, para luego quebrar un plato y provocarse diversos cortes señalándole a la víctima que la denunciaría y la culparían de dichas lesiones”.

 
A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con múltiples equimosis cervicales, herida cortante en cara posterior del hombro izquierdo, equimosis en región anterior y posterior de ambos brazos y múltiples erosiones en pared posterior del hemotórax derecho, calificadas de mediana gravedad, según diagnóstico del Servicio Médico Legal.

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO TENTADO DE CONVIVIENTE

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

​El imputado de 61 años tiene antecedentes policiales por delitos de similares características, entre ellos, ofensa al pudor y grooming.

​El imputado de 61 años tiene antecedentes policiales por delitos de similares características, entre ellos, ofensa al pudor y grooming.

AUSTRALIS MAR PRESENTÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD CONTRA LA SMA POR IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

BANNER-PESCACHILE336X336
R-15-2025

AUSTRALIS MAR PRESENTÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD CONTRA LA SMA POR IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

SUPER-G-GIF
boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DSC04228

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA CONMEMORA 30 AÑOS DE "LA NEVAZÓN DEL SIGLO" CON EMOTIVO LANZAMIENTO DE LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURALES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
