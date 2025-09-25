25 de septiembre de 2025
HOMBRE RESULTA HERIDO CON ARMA BLANCA TRAS COMPARTIR CON CONOCIDOS EN PUNTA ARENAS
La víctima ingresó al Hospital Regional sin riesgo vital. Carabineros y Labocar trabajan en la investigación.
Un hombre adulto de nacionalidad chilena resultó con diversas lesiones cortopunzantes la noche de este miércoles en Punta Arenas, tras ser agredido con un arma blanca mientras compartía con conocidos.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas en Pasaje Los Coirones, donde Carabineros de la Primera Comisaría fue alertado por la Central de Comunicaciones. Al llegar al lugar, personal del Samu ya atendía al afectado, quien fue trasladado al Hospital Regional, ingresando sin riesgo vital.
Según lo informado, la víctima señaló que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos hombres y una mujer, quienes, sin motivo aparente, comenzaron a agredirlo con un arma blanca en brazos y piernas. El hombre logró huir, solicitando posteriormente auxilio.
Carabineros no encontró a los presuntos agresores en el domicilio donde habrían estado compartiendo, por lo que el caso quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó la presencia de la SIP y del Laboratorio de Criminalística (Labocar).
Aunque el afectado no quiso presentar denuncia, la policía inició el procedimiento de oficio para identificar y detener a los responsables.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
