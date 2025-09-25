HOMBRE RESULTA HERIDO CON ARMA BLANCA TRAS COMPARTIR CON CONOCIDOS EN PUNTA ARENAS

​Un hombre adulto de nacionalidad chilena resultó con diversas lesiones cortopunzantes la noche de este miércoles en Punta Arenas, tras ser agredido con un arma blanca mientras compartía con conocidos.



El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas en Pasaje Los Coirones, donde Carabineros de la Primera Comisaría fue alertado por la Central de Comunicaciones. Al llegar al lugar, personal del Samu ya atendía al afectado, quien fue trasladado al Hospital Regional, ingresando sin riesgo vital.



Según lo informado, la víctima señaló que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos hombres y una mujer, quienes, sin motivo aparente, comenzaron a agredirlo con un arma blanca en brazos y piernas. El hombre logró huir, solicitando posteriormente auxilio.



Carabineros no encontró a los presuntos agresores en el domicilio donde habrían estado compartiendo, por lo que el caso quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó la presencia de la SIP y del Laboratorio de Criminalística (Labocar).



Aunque el afectado no quiso presentar denuncia, la policía inició el procedimiento de oficio para identificar y detener a los responsables.

