25 de septiembre de 2025

INVITACIÓN ABIERTA: PLAZA DE JUSTICIA Y DD.HH. ESTE VIERNES EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

​La actividad reunirá a diversas instituciones del sector justicia con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad magallánica, facilitando el acceso a prestaciones socio-jurídicas en un solo lugar.

PLAZA DIA DE ACCESO A LA JUSTICIA

​Con la presencia de profesionales y abogados quienes atenderán de manera gratuita a la comunidad, este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos en el mall Espacio Urbano (frente a Casa Ideas), a partir de las 15:00 horas, el marco de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia.

La actividad reunirá a diversas instituciones del sector justicia con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad magallánica, facilitando el acceso a prestaciones socio-jurídicas en un solo lugar.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, junto al Director Regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Marcelo Retamales, extendieron una invitación a toda la comunidad a participar de esta instancia:

“Queremos que las y los vecinos de Punta Arenas puedan resolver sus dudas y acceder a servicios de gran importancia en materia de justicia. Esta Plaza es una oportunidad para acercar derechos y facilitar gestiones que muchas veces son complejas para las personas y sus familias”, destacaron.

La Corporación de Asistencia Judicial participará con todas sus líneas de atención, entre ellas:

Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor.

Programa Mi Abogado.

Programa de representación de niños, niñas y adolescentes (NAD).

Centros jurídicos en materias de familia y civil.

Unidades de mediación.

Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI).

Oficina de Defensa Laboral.

Además, estarán presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Defensoría Penal Pública, junto a instituciones que por primera vez se suman a esta jornada: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Tribunal de Familia, el Ministerio Público y la 3ª Notaría de Punta Arenas (Cristián Matus Cuevas).


DETIENEN A IMPUTADO POR SERIE DE ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

