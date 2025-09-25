INVITACIÓN ABIERTA: PLAZA DE JUSTICIA Y DD.HH. ESTE VIERNES EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

​Con la presencia de profesionales y abogados quienes atenderán de manera gratuita a la comunidad, este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos en el mall Espacio Urbano (frente a Casa Ideas), a partir de las 15:00 horas, el marco de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia.



La actividad reunirá a diversas instituciones del sector justicia con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad magallánica, facilitando el acceso a prestaciones socio-jurídicas en un solo lugar.

​

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, junto al Director Regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Marcelo Retamales, extendieron una invitación a toda la comunidad a participar de esta instancia:



“Queremos que las y los vecinos de Punta Arenas puedan resolver sus dudas y acceder a servicios de gran importancia en materia de justicia. Esta Plaza es una oportunidad para acercar derechos y facilitar gestiones que muchas veces son complejas para las personas y sus familias”, destacaron.



La Corporación de Asistencia Judicial participará con todas sus líneas de atención, entre ellas:



Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor.



Programa Mi Abogado.



Programa de representación de niños, niñas y adolescentes (NAD).



Centros jurídicos en materias de familia y civil.



Unidades de mediación.



Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI).



Oficina de Defensa Laboral.



Además, estarán presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Defensoría Penal Pública, junto a instituciones que por primera vez se suman a esta jornada: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Tribunal de Familia, el Ministerio Público y la 3ª Notaría de Punta Arenas (Cristián Matus Cuevas).





