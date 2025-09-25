25 de septiembre de 2025
INVITACIÓN ABIERTA: PLAZA DE JUSTICIA Y DD.HH. ESTE VIERNES EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO
La actividad reunirá a diversas instituciones del sector justicia con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad magallánica, facilitando el acceso a prestaciones socio-jurídicas en un solo lugar.
Con la presencia de profesionales y abogados quienes atenderán de manera gratuita a la comunidad, este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos en el mall Espacio Urbano (frente a Casa Ideas), a partir de las 15:00 horas, el marco de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia.
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, junto al Director Regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Marcelo Retamales, extendieron una invitación a toda la comunidad a participar de esta instancia:
“Queremos que las y los vecinos de Punta Arenas puedan resolver sus dudas y acceder a servicios de gran importancia en materia de justicia. Esta Plaza es una oportunidad para acercar derechos y facilitar gestiones que muchas veces son complejas para las personas y sus familias”, destacaron.
La Corporación de Asistencia Judicial participará con todas sus líneas de atención, entre ellas:
Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor.
Programa Mi Abogado.
Programa de representación de niños, niñas y adolescentes (NAD).
Centros jurídicos en materias de familia y civil.
Unidades de mediación.
Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI).
Oficina de Defensa Laboral.
Además, estarán presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Defensoría Penal Pública, junto a instituciones que por primera vez se suman a esta jornada: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Tribunal de Familia, el Ministerio Público y la 3ª Notaría de Punta Arenas (Cristián Matus Cuevas).
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
