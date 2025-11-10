Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de noviembre de 2025

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CUATRO ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA

​El delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana destacó la entrega de estos fondos al aportar a la labor que cumplen las diferentes organizaciones sociales con la comunidad.

fondosocialnatales

​En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se realizó la entrega de cheques correspondientes al Fondo Social Presidente de la República – Fondes, a cuatro organizaciones sociales de Puerto Natales que se adjudicaron estos fondos concursables.

 
Se trata del club de adulto mayor “Las Nonas”, el club de adulto mayor “Jesús Nazareno”, la agrupación Willi Antü y el Centro Minero de Puerto Natales.

 
Los montos entregados en total suman $5.478.570.- con los cuales podrán adquirir distinto tipo de equipamiento para sus sedes.

 
Al respecto, el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, señaló “en nombre del Gobierno del presidente Boric, hemos entregado estos fondos a cuatro organizaciones de la comuna, cada una con diferentes proyectos con los cuales podrán mejorar las condiciones con las que desarrollan su trabajo, y esto nos pone muy contentos, ya que sabemos que estos recursos serán de mucha ayuda para ellos”.

 
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Willi Antü, Teresa Caipillán manifestó “quisiera agradecer que nuestro proyecto fuera beneficiado con estos fondos de Gobierno, ya que este dinero irá destinado a la compra de un calefactor aéreo que será un gran apoyo, especialmente para nuestros adultos mayores”.

 
Asimismo, la presidenta del Club de Adulto Mayor “Las Nonas”, Clara Alvarado, valoró esta entrega señalando que, “teníamos una cocina que estaba obsoleta y con estos fondos vamos a poder contar con la estufa que necesitábamos”.
Finalmente, el delegado señaló que “es importante destacar el trabajo que las diferentes organizaciones realizan en la provincia por el bien de la comunidad, de las personas mayores y de sus asociados, por ello es que estamos muy satisfechos de poder colaborar con la entrega de estos fondos”.

fondosocialnatales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CUATRO ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

Leer Más

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

Hidrogeno-Verde---Magallanes-_BL
nuestrospodcast
sesión

CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
coor2

REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR PROCESO ELECCIONARIO EN TIERRA DEL FUEGO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jenniferrojas

CANDIDATA JENNIFER ROJAS SOBRE PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES: “ESTAR EN LA REGIÓN ES LA ÚNICA FORMA QUE UNO TIENE DE RECOGER LAS INQUIETUDES DE LAS PERSONAS”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
JOSÉ BOHR

CARTELERA CULTURAL 08 DE NOVIEMBRE