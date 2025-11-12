Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

ESPECIALISTAS DE SALFA EN MAGALLANES COMPETIRÁN EN EE. UU. POR EL TÍTULO MUNDIAL DEL MACK MASTERS 2025

​El equipo de postventa más austral del fabricante de camiones superó a más de 1.500 competidores del mundo. Ahora, los chilenos buscarán coronarse en la gran final que se disputa en noviembre. Cada integrante del país ganador recibirá cinco mil dólares.

Fotos Magellanic Mack (4)

Especialistas de la sucursal de Salfa en Punta Arenas, concesionaria chilena con más de 87 años de trayectoria en la industria automotriz, de camiones, maquinarias y repuestos, clasificaron a la final mundial del Mack Masters 2025, competencia internacional que mide el conocimiento técnico, la coordinación y la excelencia en los servicios de postventa.


La décima edición del certamen coincide con los 125 años de Mack Trucks, histórico fabricante estadounidense de camiones de trabajo pesado, motores y transmisiones de alta resistencia. La marca, reconocida por su emblemático bulldog, ha construido su reputación de fuerza y durabilidad desde la Primera Guerra Mundial, cuando sus vehículos demostraron gran fiabilidad en el frente.


"Es la primera vez que una sucursal regional obtiene un cupo en esta competencia, y más aún, se trata de la sucursal más austral de la red Salfa a nivel nacional y mundial en atención de postventa para camiones Mack", destaca Óscar Solorza, jefe de Servicio Pesado de Salfa en Punta Arenas.


El equipo chileno será uno de los 16 que se enfrentarán entre el 17 y el 21 de noviembre. Las semifinales se realizarán en Allentown (Pensilvania) y la gran final en Nueva York. Los demás equipos provienen de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Ecuador y Perú. Cada integrante del equipo vencedor recibirá un premio de cinco mil dólares.


"Nuestra preparación ha sido exhaustiva desde el inicio. Superamos tres rondas preliminares frente a 1.500 equipos internacionales mediante pruebas técnicas, revisión de manuales y simulaciones electrónicas. Queremos ganar, pero también vivir la experiencia", comenta Jorge Pérez, técnico de Salfa y capitán del equipo chileno. El grupo lo completan Ángelo Astudillo, vendedor de Repuestos, y Cristian Águila, asesor de postventa de Servicio Pesado.


Además del reconocimiento global, el certamen destaca la excelencia técnica y el trabajo en equipo, valores que Salfa ha promovido en sus más de ocho décadas de historia. "Este logro refuerza la estrategia de descentralización y desarrollo técnico regional que impulsamos en todo el país. La sucursal de Magallanes, reconocida por su operación en condiciones extremas, ha fortalecido su capacidad de servicio en transporte, maquinaria pesada y atención a flotas en el extremo sur, consolidándose como un referente técnico", añade Solorza.


RAMÓN AGUILAR, EL CANDIDATO DE KAISER QUE BUSCA REINSTAURAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

nuestrospodcast
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

Noticias
Destacadas
CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

ESPECIALISTAS DE SALFA EN MAGALLANES COMPETIRÁN EN EE. UU. POR EL TÍTULO MUNDIAL DEL MACK MASTERS 2025

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINEDUC Y LA ACHS PERMITIRÁ IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CUATRO ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA