HOSPITAL CLÍNICO INVITA A JORNADA DE PREVENCIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES EN PUNTA ARENAS ESTE VIERNES EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

En conversación con Polar Comunicaciones, durante la emisión de esta mañana del programa “Buenos Días Región”, la Dra. Elizabeth Remolcois, nutrióloga del Hospital Clínico de Magallanes, abordó la importancia de la prevención y el autocuidado en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre.

La profesional explicó que esta fecha busca generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, destacando que la prevención comienza con hábitos de vida saludables, una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles médicos periódicos.

En ese contexto, informó que este viernes 14 de noviembre, entre las 13:00 y 15:00 horas, se realizará una actividad abierta a la comunidad en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas, organizada por el Hospital Clínico. En la jornada participará un equipo de enfermería que ofrecerá tomas de muestras, educación y orientación sobre la prevención de la diabetes, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y los buenos hábitos de salud.

La Dra. Remolcois reiteró la relevancia de este tipo de iniciativas, señalando que la detección oportuna y el acompañamiento profesional son claves para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes o están en riesgo de desarrollarla.

​

