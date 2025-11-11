SEREMI DE GOBIERNO DESTACA COORDINACIÓN REGIONAL PARA GARANTIZAR ELECCIONES SEGURAS Y PARTICIPATIVAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, abordó una serie de temas de interés ciudadano relacionados con el proceso electoral y las acciones del Ejecutivo en materia de equidad de género y participación social.

El vocero regional destacó que las autoridades reforzaron la coordinación interinstitucional para asegurar el normal desarrollo de las elecciones, subrayando el trabajo conjunto de las distintas entidades públicas para garantizar un proceso “seguro y participativo en toda la región”.

En la conversación, Mimica recordó a la comunidad que “la cédula de identidad y el pasaporte son los únicos documentos válidos para poder sufragar este domingo 16”, precisando que, tal como en comicios anteriores, se aceptarán también aquellos documentos vencidos desde el 16 de noviembre de 2024.

Finalmente, el Seremi destacó la labor de la División de Organizaciones Sociales (DOS), que desarrolla en la región una gira de diálogos y escuelas de formación social orientadas al fortalecimiento de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la construcción de una sociedad más justa, con igualdad y dignidad en todos los territorios del país.





