USARÁN NOVEDOSA APLICACIÓN PARA DETECTAR PROBLEMAS SOCIOEMOCIONALES Y MEJORAR LA CONVIVENCIA EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

​El Servicio Local de Educación Pública Magallanes es pionero en el uso de una herramienta con inteligencia artificial que ayudará a las comunidades educativas a detectar situaciones de riesgo entre los estudiantes para activar las acciones preventivas, ayudando de esa manera a mejorar la convivencia escolar.



Se trata de MUUD, una aplicación de alerta temprana socioemocional apoyada en inteligencia artificial cuyo propósito es anticipar y prevenir riesgos emocionales, entregando información concreta para la toma de decisiones educativas.

A través de un convenio entre el SLEP Magallanes y la empresa desarrolladora de la plataforma, se aplicará en lo que resta del año un plan piloto en dos establecimientos públicos para evaluar los resultados y analizar la posible extensión de la herramienta a más recintos educativos.



MUUD es una aplicación que se puede descargar al teléfono celular y que permitirá a los estudiantes registrar y monitorear sus emociones diarias en la escuela, así como sus pensamientos y experiencias, respondiendo sencillas preguntas en la plataforma.



Esta información es analizada mediante inteligencia artificial para generar reportes personalizados, identificando patrones y brindando indicadores sobre el bienestar emocional de los estudiantes. En los casos que se detecte la necesidad de intervenciones especiales, la aplicación notificará una alerta a los profesores para que se adopten las medidas que se requiera.



El Director Ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, indicó tras firmar el convenio que dio el vamos a la experiencia piloto que “esta aplicación nos permitirá levantar datos en tiempo real sobre cómo se sienten nuestros estudiantes dentro de los establecimientos y saber específicamente, con nombre y apellido, si es que algún estudiante necesita de un apoyo socioemocional”.



Melania Sanhueza es directora ejecutiva de MUUD y fue quien hizo una demostración sobre el uso de la plataforma. Indicó que “es una aplicación que mide el bienestar emocional de los estudiantes en tiempo real y los ayuda a determinar si hay algún tipo de alerta en el colegio para que nos den apoyo de manera preventiva, en lugar de reactiva”.



La aplicación ya está en uso en un centenar de establecimientos educacionales del país, la mayoría del sector particular, y el SLEP Magallanes es la primera institución de su tipo que aborda esta tecnología para mejorar el bienestar emocional de las comunidades educativas.



