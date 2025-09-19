Punta Arenas,
19 de septiembre de 2025

EPAUSTRAL PARTICIPA EN CUMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE PUERTOS AUSTRALES EN AYSÉN

La instancia se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación regional, permitiendo abordar temas de desarrollo, seguridad y proyección conjunta. ​

Jornadas Trabajo - Asociación Puertos Australes - Representantes EPAUSTRAL)

La Empresa Portuaria Chacabuco (EMPORCHA) fue anfitriona de la reciente Cumbre de la Asociación de Puertos Australes, instancia que reunió a representantes de Puerto Montt, Magallanes y Aysén. Durante dos jornadas, los presidentes, directores y gerentes de las tres empresas compartieron un nutrido programa de trabajo que combinó presentaciones técnicas, visitas a terreno y reuniones de alto nivel.

El presidente de EMPORCHA, Enrique Runin, destacó la intensidad de la cita. “Trabajamos dos días bastante intensos, con exposiciones y talleres de operación, transformación digital y compliance, analizando avances y programando acciones para el segundo semestre”, señaló. Además, se presentaron propuestas de agentes externos, como el programa mesoregional de la Ruta de los Parques de CORFO y el plan de subsidios al transporte impulsado por la Seremi de Transportes.

Otro punto relevante fue la articulación de una estrategia común para la promoción de los cruceros turísticos en la zona sur austral. La idea, según Runin, es que las tres empresas, EMPORCHA, EMPORMONTT Y EPAUSTRAL, trabajen bajo una misma línea: “No vamos a estar cada empresa haciendo sus cosas, sino que la idea es generar una estrategia común de desarrollo”. La propuesta busca potenciar destinos locales y generar un impacto positivo en las comunidades cercanas a los puertos.

Promesa en Seguridad

El foco de la cumbre estuvo marcado por la coordinación en seguridad. El presidente de EMPORCHA relató que se realizó una reunión inédita con las Seremis de Seguridad Pública de las tres regiones que conforman la asociación, con el objetivo de prevenir la llegada del crimen organizado. “Ya existen algunos síntomas que están arribando a la zona. La idea es que este tipo de delitos y organización criminal no se establezca en nuestra zona austral, por lo que pondremos nuestros recursos a disposición de las autoridades”, enfatizó.

El presidente de la Empresa Portuaria Austral, Gabriel Aldoney Vargas, destacó el plan de trabajo en materia de seguridad y señaló que se llegó a un acuerdo para definir “criterios y mejorar la seguridad dentro de las instalaciones portuarias, particularmente en el control de las cargas”. El trabajo considera compartir información, registros y sistemas de vigilancia con PDI, Carabineros, Aduanas y la Autoridad Marítima.

Por su lado, el presidente de la Empresa Portuaria de Puerto Montt, Julián Goñi, subrayó las oportunidades de trabajo y estrategias que se presentan debido a la red de conectividad que pueden generar entre las empresas de la Asociación: “Con una conexión firme entre regiones y una transformación digital, podemos asumir desafíos importantes en materia de seguridad. En este caso asociado al control de drogas, del crimen organizado, de estupefacientes y del comercio ilícito que pasa por nuestras regiones”.

La jornada concluyó con una reunión de directorios donde se definieron lineamientos para el cierre del año y la planificación de 2025. “Se están haciendo muchas cosas en beneficio de las tres regiones y tenemos que seguir profundizando esta colaboración”, cerró Enrique Runin.

Cabe destacar que, en el caso de la Empresa Portuaria Austral, además de Gabriel Aldoney estuvieron Marcela Mansilla (Gerenta de Servicios), Cristián Gómez (Jefe de Informática) y Marcela Antecao (Auditora Interna y Encargada de Prevención del Delito), además de Sergio Díaz (Jefe de Terminal Mardones), quien asistió a la reciente descarga de aerogeneradores en EMPORCHA.




EPAUSTRAL PARTICIPA EN CUMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE PUERTOS AUSTRALES EN AYSÉN

La instancia se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación regional, permitiendo abordar temas de desarrollo, seguridad y proyección conjunta.


La instancia se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación regional, permitiendo abordar temas de desarrollo, seguridad y proyección conjunta.


