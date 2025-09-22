Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CRESMACHI (EVOPOLI) Y DESAFÍOS DE LA REGIÓN: “HOY DÍA NO ES UN PRIVILEGIO VIVIR EN MAGALLANES, ES UN SACRIFICIO”

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes de Evópoli, Ricardo Hernández Cresmachi, entregó su visión sobre la contingencia política nacional y los principales desafíos que enfrenta la región, en el marco de su campaña con el lema Vivamos Mejor.

Hernández inició su intervención con un análisis del primer debate presidencial. A su juicio, la candidata Evelyn Matthei destacó por sobre sus contendores. “Evelyn destacó, un tema de presencia, investidura, lo que representa. Desde el punto de vista de las propuestas y respuestas estuvo bastante bien, respondió a todo lo que se le preguntó”, señaló, diferenciándola de los otros postulantes José Antonio Kast y Jeannette Jara. Agregó que “creo que Evelyn tiene los equipos técnicos, la experiencia y el conocimiento para asumir un desafío de esta magnitud”.

En cuanto a su campaña, el candidato enfatizó que “el costo de vida en Magallanes ha aumentado, la calidad de vida se ha deteriorado (…) hoy día no es un privilegio vivir en Magallanes, es un sacrificio”. Detalló problemáticas en conectividad, salud y empleo: “Hoy día tenemos una tasa de desocupación importante, hay 7.000 personas que están en búsqueda de empleo y no han encontrado. Donde nos caracterizábamos por ser una región con buenas fuentes de empleo, según mi visión las regulaciones vigentes han asfixiado a las industrias emergentes”.

El candidato también puso énfasis en la precariedad laboral, subrayando que “el 19% de empleo es formal. 1 de cada 5 personas está informal, no tiene cotizaciones, ni previsiones, ni estabilidad”. Dentro de sus propuestas, destacó el acceso a la vivienda con “pie 0 para jóvenes, que el Estado pueda ser aval para que se pueda acceder a la vivienda”. Asimismo, planteó la creación de un subsidio intrarregional que permita a personas con necesidades médicas, familiares, deportivas o culturales viajar a otras localidades del país con apoyo estatal.

Sobre la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde, criticó la forma en que fue presentada: “¿No sería más responsable primero conversar con los actores involucrados (empresas) y luego presentar los proyectos de ley? Genera incertidumbre”. 

Respecto a seguridad, Hernández expresó su preocupación: “Es un tema que vivimos día a día, el tema del narcotráfico. Bajo esa lógica, hoy día la cárcel de Punta Arenas está colapsada. Dentro de las propuestas de Evelyn está la creación de más cárceles, los jueces ven la capacidad carcelaria para tomar las decisiones en las respectivas condenas y eso no puede ser”. Valoró la creación del Ministerio de Seguridad y llamó a fortalecer la coordinación entre autoridades y parlamentarios. Además, pidió aumentar las penas para quienes cometan delitos contra adultos mayores: “Es ultramente condenable y tiene que haber una diferencia para quienes se aprovechan de los adultos mayores”.

Con este mensaje, el candidato a diputado reforzó que su foco estará en fiscalizar e impulsar proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida en la región. “Hoy día la gente quiere y se merece vivir tranquilos”, cerró.



AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

