23 de septiembre de 2025

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS INAUGURA PRIMER PUNTO DE CARGA ELÉCTRICA VEHICULAR EN ALIANZA CON EDELMAG

La instalación gratuita y abierta a todo público, refuerza el compromiso conjunto de Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) y EDELMAG con la movilidad sostenible en la Patagonia.

puntocargazf

​Zonaustral, junto a EDELMAG S.A., inauguraron hoy el primer electrocargador público de la Zona Franca de Punta Arenas, ubicado en el estacionamiento de la Etapa III del Módulo Central.

El servicio abierto y gratuito para la comunidad y administrado por Edelmag, busca -en línea con la tendencia mundial- fomentar la electromovilidad en la Región de Magallanes, reduciendo emisiones y aportando al desarrollo de un entorno más limpio y moderno en la Patagonia.

“Con este proyecto damos un paso concreto en el compromiso de Zona Franca de Punta Arenas con la sustentabilidad regional. Queremos que nuestro recinto, que ya es un símbolo económico y social de Magallanes, también sea un referente en innovación energética y cuidado del medioambiente”, señaló Eugenio Prieto Katunaric, Gerente General de Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., concesionaria de Zona Franca.

El cargador instalado tiene una potencia de 24 kW y está diseñado para entregar energía de manera segura y eficiente. El servicio contempla un tiempo de carga sugerido de hasta dos horas, de acuerdo con las indicaciones dispuestas en el lugar, lo que permite a los usuarios recuperar autonomía suficiente para continuar con sus desplazamientos sin necesidad de permanecer demasiado tiempo en el punto de carga.

Desde la Empresa Eléctrica de Magallanes destacaron que este avance responde a la visión de integrar tecnologías limpias al servicio de la comunidad: “Para EDELMAG, la electromovilidad no es solo una tendencia. El año 2019 instalamos un electrocargador en nuestras oficinas y actualmente ya contamos con dos, uno de ellos se abastece con energía solar. Esta nueva alianza es una oportunidad concreta para transformar nuestra manera de movernos y contribuir a la reducción de emisiones en la región. Este cargador es un paso importante para facilitar el acceso de la comunidad a esta tecnología y reafirmar nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad”, señaló Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.

Finalmente, el Gobernador Regional, Jorge Flies, destacó que “poder cooperar en la lucha contra el cambio climático es vital. Acá tenemos un ejemplo perfecto de una colaboración privada-privada mediante dos socios extraordinarios de la región como EDELMAG y Zona Austral. Esto permite que particulares y vehículos como colectivos o taxis puedan tener un nuevo punto de carga”.

Este hito continúa potenciando la estrategia verde de Zona Franca de Punta Arenas, integrando infraestructura sostenible en beneficio de sus visitantes, trabajadores y de la comunidad regional.

A nivel nacional, Chile se ha propuesto como meta que al año 2035 todos los vehículos que se comercialicen sean eléctricos, lo que plantea el desafío de contar con infraestructura adecuada para acompañar esta transición. En ese sentido, la instalación de este punto de carga en Punta Arenas se enmarca en los esfuerzos por ampliar la red de electromovilidad hacia zonas extremas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad del país.

Sostenibilidad en acción

Este proyecto se suma a las distintas acciones ambientales que Zona Franca de Punta Arenas ha desarrollado en los últimos años:

Puntos de reciclaje: el recinto ha habilitado y reforzado espacios para la recolección de plásticos, vidrios, cartones y pilas, con una alta participación ciudadana que en ocasiones ha superado la capacidad instalada, reflejando el compromiso de la comunidad con la economía circular.

Eliminación de plásticos de un solo uso: se fomenta la entrega de bolsas de papel kraft 100% reciclables en múltiples locales del centro comercial, además de una política de envases biodegradables e iluminación con paneles solares en Mercado Zonaustral reduciendo el impacto ambiental del consumo diario.

“Nuestra visión va más allá del comercio: aspiramos a que Zona Franca de Punta Arenas se constituya como un núcleo de desarrollo sostenible para la región. Estas acciones —reciclaje, reducción de plásticos y ahora la incorporación de carga eléctrica gratuita para vehículos— son una apuesta real por impulsar una Patagonia más verde”, agregó Prieto.



EDELMAG FUE PARTE DE LA FERIA VOCACIONAL EN PUERTO WILLIAMS

MUNICIPIO Y FISCALÍA REFUERZAN ACCIONES CONTRA CARRERAS CLANDESTINAS

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

MATHESON EN COMISIÓN

COLUSIÓN DE LA CENTOLLA: DIPUTADO MATHESON EXIGE QUE EVENTUALES MULTAS VAYAN EN BENEFICIO DE PESCADORES AFECTADOS

"ESTAMOS INVIRTIENDO CERCA DE 100 MILLONES POR CADA VIVIENDA”: CONSEJERA ROXANA GALLARDO CUESTIONA ALTOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MAGALLANES

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EGRESADA U. DE CHILE BUSCA TRIUNFAR EN PREMIO DE LA PRESTIGIOSA REVISTA NATURE

