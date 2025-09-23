Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE LAS Y LOS ESTUDIANTES MIGRANTES PUEDEN PRESENTAR SUS TRABAJOS AL CONCURSO “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

Se contemplan tres categorías: de 3° a 6° básico, de 7° básico a 2° medio y de 3° a 4° medio.

imagen concurso estudiantes migrantes

Hasta este viernes 26 de septiembre, las y los estudiantes migrantes, de 3° básico a 4° medio, que estén matriculados en un establecimiento con financiamiento del Estado en Magallanes podrán participar en el Concurso “Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia”, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, y que tiene como propósito reconocer y visibilizar las trayectorias migratorias que enriquecen las comunidades educativas, promoviendo la inclusión, el respeto por la diversidad cultural y una convivencia escolar más empática y participativa.


Esta iniciativa, invita a las y los alumnos que provienen de otros países a compartir sus vivencias a través de la escritura, enmarcada en los principios de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Migrantes, la cual promueve el respeto, la protección y la garantía de derechos para quienes han llegado a Chile en busca de nuevas oportunidades.

Participación


Pueden inscribirse hasta el 26 de septiembre de 2025 todas las y los estudiantes migrantes que actualmente cursen desde 3° básico a 4° medio en establecimientos públicos o particulares subvencionados de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se contemplan tres categorías: de 3° a 6° básico, de 7° básico a 2° medio y de 3° a 4° medio.


Contenido de las historias


Cada participante deberá escribir un relato autobiográfico breve en el que comparta su historia de migración, abordando aspectos como: su país o ciudad de origen, elementos culturales o familiares significativos, su recuerdo al llegar a Magallanes, su experiencia al integrarse a una nueva escuela o liceo y lo que ha aprendido o lo que desea compartir con otros desde su experiencia. La historia puede estar escrita como narración lineal, carta, diario de vida o cualquier formato libre que refleje de forma auténtica la vivencia del o la estudiante.


Requisitos de formato


El texto debe ser original y escrito por el o la estudiante, teniendo una extensión máxima para la Categoría 1 de una plana (máximo 500 palabras). Mientras que para las Categorías 2 y 3, entre una y dos planas (entre 500 y 1.000 palabras). Puede estar acompañado por un dibujo o una fotografía si así lo estime el o la participante. Se aceptarán textos en español o en lengua originaria, acompañada de su traducción si aplica.


Cabe destacar que los textos deben ser enviados al siguiente correo: [email protected], especificando en el asunto: “Historia migrante de (nombre)”. Y en el contenido del correo, el nombre completo del estudiante, establecimiento educacional, curso y país de origen. Los escritos se deben adjuntar en formato PDF.


Evaluación de los textos


Un jurado regional evaluará los relatos considerando los siguientes criterios: Autenticidad y Expresión Personal (40%), Claridad y Coherencia del Relato (30%), Reflexión sobre la Experiencia (20%) y Creatividad y Forma Narrativa (10%).


CON DIÁLOGO CIUDADANO MAGALLANES PARTICIPA EN PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ÍCONO DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA CHILE

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO

cantatanuestramadre

LA CANTATA “NUESTRA MADRE GRANDE” VUELVE CON VERSIÓN SINFÓNICA

HIDRÓGENO VERDE: PROYECTO INSTALAR ALMACENAMIENTO Y RECONVERSIÓN EN SECTORES INDUSTRIALES DE CHILE Y BRASIL

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

1758122465810-INDH Reuni__n con delegaci__n chilena ante Comit__ DESC (17 de septiembre)

DIRECTOR DEL INDH ASISTIÓ AL QUINTO EXAMEN DEL ESTADO DE CHILE ANTE COMITÉ ONU DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REALIZADO EN GINEBRA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

