PUERTO WILLIAMS DIÓ LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA 2025 CON UNA NEVADA

En condiciones invernales, Puerto Williams recibió la primavera 2025, debido a que desde la noche de ayer domingo 21 de septiembre pasado se ha registrado una nevada de hasta 7 centímetros, de acuerdo a estadísticas del aeródromo Guardiamarina Zañartu.

​

Según el más reciente pronóstico público del Centro Meteorológico Regional Austral, se espera que este fenómeno continúe durante el resto de esta jornada, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora, lo que debería disminuir en el transcurso de esta madrugada.

​



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, mencionó que, a través de la Unidad de Emergencias de la oficina gubernamental, mantiene un monitoreo constante de la situación e hizo un llamado a la comunidad a estar precavida para evitar cualquier tipo de accidentes.

​



"Vivimos en una zona extrema y austral, por lo que no es inusual tener este tipo de nevadas al inicio de la primavera. Hacemos un llamado a vecinas, vecinos y visitantes, tanto peatones, automovilistas como quienes están en sus hogares, a seguir todas las recomendaciones, como limpiar los accesos de las casas, caminar con precaución y calzado adecuado, y desplazarse en automóvil con cadenas en las ruedas, manteniendo una distancia prudente con el que antecede", sostuvo la máxima autoridad provincial.

​



De acuerdo al mencionado centro meteorológico, desde el martes 23 de septiembre en la mañana y hasta el viernes 26, se vislumbran condiciones meteorológicas favorables, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 y 12 grados Celsius.

​



Visitantes disfrutan la nieve

​



El manto blanco sorprendió a un grupo de visitantes que provenían del norte del país. En la Plaza Abuelo Felipe, aprovecharon de jugar con una fina nieve primaveral. Francisca Mayer, oriunda de Quilpué, comentó: "hoy día es nuestro último día y así nos despide, todo nevado, todo blanquito. Ayer estuvimos viendo el proceso de la nieve, cómo caía, como todo se volvía blanquito, estaba muy precioso, pero también muy helado".

​



Elías Caballero, en tanto, quien había estado en cuatro ocasiones en Puerto Williams, por primera vez experimentó la nieve en la ciudad de Isla Navarino. "Es bastante tranquilo, es como estar en otro país. Está todo junto y se puede caminar harto. Tengo muchos recuerdos, muchas historias en Batería Róbalo, Dientes de Navarino y Cerro La Bandera. En esta oportunidad me tocó nieve y es bastante entretenido", opinó.

​

