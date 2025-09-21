Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO EN CHILE: CONOCE FECHAS Y NUEVOS MONTOS PARA 2026

El Congreso aprobó alza del sueldo mínimo: llegará a $529 mil en mayo de 2025 y a $539 mil en enero de 2026, beneficiando a 950 mil personas. ​

Historico-reajuste-al-sueldo-minimo-beneficiara-a-cerca-de-un-millon-de-trabajadores-en-Chile-700x366

El Congreso dio luz verde al proyecto que incrementa el ingreso mínimo mensual, iniciativa nacida de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La medida implica un aumento inmediato y contempla una nueva alza en enero de 2026, consolidando uno de los compromisos más relevantes de la actual administración.

El reajuste se aplicará en dos etapas. Desde el 1 de mayo de 2025, el sueldo mínimo alcanzará los $529.000 para quienes tengan entre 18 y 65 años. Posteriormente, el 1 de enero de 2026, se fijará en $539.000. Esta política impactará directamente a 950 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.

El proyecto también incorpora un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, además de contemplar medidas de apoyo específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con el fin de facilitar la implementación del alza.

Este hito marca un avance significativo en la evolución del ingreso mínimo. En 2022, al inicio de la actual administración, el monto era de $350.000. En 2024 ya se había elevado a $500.000, y en el presente año se encontraba en $510.636 tras un reajuste previo.

Con esta aprobación, el país concreta un incremento histórico en un plazo de apenas dos años, consolidando un nuevo piso salarial que busca mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias chilenas.


SE PONE EN MARCHA AGENDA CHILE-ARGENTINA PARA RECUPERAR AL CHORLO DE MAGALLANES

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Leer Más

Rapido accionar de lanchas permitio evitar una tragedia

PATRULLA TERRESTRE DE LA POLICÍA MARÍTIMA COORDINÓ SALVAMENTO DE KAYAKISTA A LA DERIVA EN SECTOR DE CHABUNCO

1758122465810-INDH Reuni__n con delegaci__n chilena ante Comit__ DESC (17 de septiembre)

DIRECTOR DEL INDH ASISTIÓ AL QUINTO EXAMEN DEL ESTADO DE CHILE ANTE COMITÉ ONU DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REALIZADO EN GINEBRA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

profe hyg

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ABORDAN LA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLLANES

comisarianatales

CARABINEROS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO EN ÚLTIMA ESPERANZA

