Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de agosto de 2025

LA MITAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CHILE PERCIBIERON INGRESOS MENORES O IGUALES A $611.162 EN 2024

Según la última encuesta suplementaria de ingresos del INE . ​

portadaweb5206100d8c8c4cd399b1b1fb84324abc

Por otra parte, el ingreso laboral promedio mensual fue de $897.019, donde 7 de cada 10 personas ocupadas en Chile (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a este monto.

 

Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $897.019 neto mensual -que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos legales por previsión y salud- mientras que el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población- llegó a $611.162 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país percibieron ingresos menores o iguales a este último monto.

Estas cifras se desprenden de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este 11 agosto de 2025, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del 2024, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

Según sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.001.510 y $698.255; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $756.715 y $555.362, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de género en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

El tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, concentró un 15,0% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, concentraron un 11,4% y 9,6% de personas ocupadas, respectivamente. Por otra parte, del total de personas ocupadas, un 3,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

Según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.447.788, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron ingresos medio de $1.227.669, $957.609 y $491.175, respectivamente.

En 2024, educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas (40,6%), con ingresos medio y mediano mensual de $642.688 y $548.666, respectivamente. Por otra parte, las personas ocupadas con nivel postgrado registraron los ingresos más altos; con una media de $2.335.807 y una mediana de $1.864.104.

Respecto del grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentró el 4,7% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.485.481 y $2.000.000, respectivamente. En tanto, el grupo de trabajadores de los servicios y comercios concentró un 20,8% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $579.569 y un ingreso mediano de $500.000.

Con relación a la situación de las regiones, el ingreso medio de las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta fue de $1.058.905, $1.056.485 y $1.056.125, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($897.019); mientras que el ingreso mediano de las regiones de Magallanes, Antofagasta y Metropolitana fue de $795.579, $757.312 y $702.463, respectivamente.

 

El detalle de los resultados de la encuesta se encuentra en la sección Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI)

Los resultados regionales de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 están disponibles en www.ine.gob.cl, sección Regiones.


portadaweb5206100d8c8c4cd399b1b1fb84324abc

LA MITAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CHILE PERCIBIERON INGRESOS MENORES O IGUALES A $611.162 EN 2024

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

UN HOMENAJE A LA HISTORIA Y A LA UNIÓN ENTRE CHILE Y ARGENTINA

Leer Más

Exposición fotográfica.


Exposición fotográfica.


Sin título
nuestrospodcast
JuramentoMinistros

CORTE SUPREMA TOMÓ JURAMENTO DE MINISTRA TITULAR EN CIENCIAS DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
JuramentoMinistros

CORTE SUPREMA TOMÓ JURAMENTO DE MINISTRA TITULAR EN CIENCIAS DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
unnamed

MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
faenatales

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA FAE PUERTO NATALES FESTEJARON EL DÍA DE LA NIÑEZ CON UN TOUR HISTÓRICO POR LA COMUNA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909