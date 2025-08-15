LA MITAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CHILE PERCIBIERON INGRESOS MENORES O IGUALES A $611.162 EN 2024

Por otra parte, el ingreso laboral promedio mensual fue de $897.019, donde 7 de cada 10 personas ocupadas en Chile (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a este monto.

Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $897.019 neto mensual -que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos legales por previsión y salud- mientras que el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población- llegó a $611.162 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país percibieron ingresos menores o iguales a este último monto.

Estas cifras se desprenden de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este 11 agosto de 2025, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del 2024, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

Según sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.001.510 y $698.255; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $756.715 y $555.362, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de género en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

El tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, concentró un 15,0% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, concentraron un 11,4% y 9,6% de personas ocupadas, respectivamente. Por otra parte, del total de personas ocupadas, un 3,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

Según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.447.788, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron ingresos medio de $1.227.669, $957.609 y $491.175, respectivamente.

En 2024, educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas (40,6%), con ingresos medio y mediano mensual de $642.688 y $548.666, respectivamente. Por otra parte, las personas ocupadas con nivel postgrado registraron los ingresos más altos; con una media de $2.335.807 y una mediana de $1.864.104.

Respecto del grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentró el 4,7% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.485.481 y $2.000.000, respectivamente. En tanto, el grupo de trabajadores de los servicios y comercios concentró un 20,8% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $579.569 y un ingreso mediano de $500.000.

Con relación a la situación de las regiones, el ingreso medio de las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta fue de $1.058.905, $1.056.485 y $1.056.125, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($897.019); mientras que el ingreso mediano de las regiones de Magallanes, Antofagasta y Metropolitana fue de $795.579, $757.312 y $702.463, respectivamente.

El detalle de los resultados de la encuesta se encuentra en la sección Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI)

Los resultados regionales de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 están disponibles en www.ine.gob.cl, sección Regiones.

