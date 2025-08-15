Punta Arenas,
15 de agosto de 2025

15 DE AGOSTO: HISTORIA Y SIGNIFICADO DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN CHILE

Este viernes se celebra un nuevo feriado en Chile: el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, una fecha que mezcla tradición religiosa, historia y cultura. ​

Raúl La Torre, historiador y Coordinador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes (UANDES), explica que “desde los tiempos de la colonia, el 15 de agosto se celebraba la Asunción de la Virgen con misas y procesiones. La fe católica y sus manifestaciones estaban muy presentes en la vida diaria, tanto en las ciudades como en el campo”.

Cuando en el siglo XIX se estableció la lista oficial de feriados en el país, esta fecha quedó incorporada y hasta hoy sigue siendo un día libre reconocido por la ley.

La Torre detalla que el dogma de la Asunción de la Virgen, uno de los cuatro dogmas marianos, sostiene que “María, la madre de Jesús, al terminar su vida en la tierra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, es decir, no pasó por la corrupción del sepulcro como el resto de las personas”.

Este dogma fue proclamado oficialmente el 1 de noviembre de 1950 por el papa Pío XII, mediante la constitución apostólica Munificentissimus Deus.

Una fecha con raíces antiguas

Aunque no se conoce con certeza el día exacto en que ocurrió, la Iglesia Católica fijó el 15 de agosto para conmemorar la Asunción desde hace siglos. La tradición nació en Jerusalén, donde se veneraba el “tránsito” o “dormición” de María, y con el tiempo se extendió a todo el mundo católico. “Cuando en 1950 el papa Pío XII proclamó el dogma, la fecha ya estaba firmemente establecida en la memoria y devoción de los fieles”, señala La Torre.

Actualmente, esta celebración sigue reuniendo a comunidades en torno a procesiones, misas y actos de fe, preservando una tradición que conecta la historia colonial con la identidad cultural de Chile.


ESPECIALISTAS U. DE CHILE ALERTAN SOBRE EL IMPACTO DEL FRÍO EN ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS

MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

LOS CONSUMIDORES INDICAN QUE EL SERNAC DEBERÍA PRIORIZAR SUS ACCIONES FISCALIZADORAS EN LAS GRANDES TIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS

​EL BARRIO PRAT ESCRIBE NUEVAS PÁGINAS EN EL CORAZÓN DE PUNTA ARENAS

DIRIGENTES SOCIALES DE SALUD CONMEMORARON SU DÍA

