Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

¿ALERGIA O RESFRÍO? ASÍ PUEDES IDENTIFICAR LOS SÍNTOMAS Y CAUSAS CLAVES PARA EVITAR COMPLICACIONES

Con la llegada de la primavera y cambio estacional surgen congestiones, malestares nasales o molestias en la garganta, que, en ocasiones son asimiladas a alergias, pero también a resfríos. ​

68d0098718743_1200x719

De este modo, cuesta distinguirlos y por ello se complica el panorama para poder combatir de manera efectiva los síntomas. “Aunque el resfriado común y la rinitis alérgica comparten síntomas como los estornudos y la congestión nasal, son afecciones muy distintas”, dice el médico familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (UANDES) Andrés Glasinovic.

Para ello, el especialista entrega una serie de claves para identificarlos. Estas son:

Causa:

·        Resfriado: Es una infección viral leve que se contagia a través del aire o por contacto directo con secreciones respiratorias.

·        Rinitis alérgica: Es una reacción del sistema inmunitario a sustancias como el polen, el polvo o el pelo de mascotas. No es contagiosa y ocurre cuando el cuerpo identifica erróneamente estas sustancias como una amenaza.

Síntomas claves:

·        Resfriado: Además de congestión y estornudos, puede incluir además dolor de garganta, tos, malestar general y/o disfonía. Predomina la secreción nasal más espesa y amarilla. 

·        Rinitis alérgica: Predominan la picazón, estornudos y secreción nasal transparente y líquida.  No hay malestares corporales.

Duración:

·        Resfriado: Los síntomas duran entre 5 a 10 días.

·        Rinitis alérgica: Persiste mientras haya exposición al alérgeno. Por ejemplo, puede durar semanas en primavera (por el polen) o todo el año (si es por ácaros del polvo). 

Momento de aparición:

·        Resfriado: Es más frecuente en otoño e invierno.

·        Rinitis alérgica: Si es estacional, se activa en épocas de polinización (primavera/verano). Si es crónica, ocurre en cualquier momento.


EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

FISCALIA SUPRATERRITORIAL

SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DESTACA LEY QUE CREA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL

LLA-Chilebot

DÚO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA LANZA UN SINGLE INSPIRADO EN EL USO POLÍTICO DE BOTS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

santiago-inca-ciudad-1-750x400

PEDRO DE VALDIVIA NO LA FUNDÓ "DESDE CERO": LA OLVIDADA CIUDAD INCA QUE DIO ORIGEN A SANTIAGO

_recalada_1_16-09

LA ESCUADRA NACIONAL RECALÓ EN PUNTA ARENAS REFORZANDO EL VÍNCULO HISTÓRICO Y ESTRATÉGICO CON MAGALLANES

