18 de septiembre de 2025
CON DOS FONDAS OFICIALES SE INICIARON LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS
Se realizó la inauguración.
Con la presencia de autoridades comunales encabezadas por el alcalde Claudio Radonich, se llevó a cabo la inauguración de las fondas Donde Coronao (Domo Rio de las Minas) y la Chumanga (Gimnasio de la Confederación).
El alcalde dijo que estos lugares son de reencuentro pero con responsabilidad, para pasarlo bien, sobre todo en los momentos en que se vaya a conducir.
Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.
