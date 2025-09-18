CON DOS FONDAS OFICIALES SE INICIARON LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

Con la presencia de autoridades comunales encabezadas por el alcalde Claudio Radonich, se llevó a cabo la inauguración de las fondas Donde Coronao (Domo Rio de las Minas) y la Chumanga (Gimnasio de la Confederación).

El alcalde dijo que estos lugares son de reencuentro pero con responsabilidad, para pasarlo bien, sobre todo en los momentos en que se vaya a conducir.





