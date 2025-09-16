Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

FIESTA DIECIOCHERA EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

​Con alta participación, se celebraron los concursos de la Mejor Empanada 2025 y la Carrera de Garzones, organizados por la Municipalidad.

EP 8

Bajo un cielo frío y ventoso, pero con verdadero calor humano, Punta Arenas vivió una nueva edición de sus tradicionales competencias dieciocheras: el concurso de la Mejor Empanada 2025 y la Carrera de Garzones. Desde las 11 de la mañana, la Plaza de Armas se transformó en un espacio de celebración, con 15 participantes en la categoría gastronómica, 40 garzones en competencia y más de mil vecinos como espectadores.

 
"Fue una jornada muy familiar, con vecinos, con empresas colaboradoras, con buena onda y mucho entusiasmo", señaló el alcalde Claudio Radonich, quien valoró el crecimiento de ambos concursos. "Abrimos la participación a todos, y eso se notó. Además, recuperamos una tradición que había estado en pausa", añadió en referencia a la Carrera de Garzones.
 
El evento incluyó una pista especialmente habilitada para la carrera, con medidas de seguridad y espacio para el público, que no dejó de alentar a sus favoritos. "Es la excusa perfecta para ocupar los espacios públicos y compartir entre vecinos", concluyó Radonich.
 
En el Concurso de la Mejor Empanada 2025, el primer lugar fue para Sandra Zamora, seguida por Claudia Risso en segundo lugar y Pamela Pérez en el tercero. Por su parte, la Carrera de Garzones también tuvo una destacada participación. En la categoría masculina, el podio lo encabezó Juan Miranda, representante de Estilo Magallánico, seguido por Martín Prada de Café History Dream y Benjamín Cárdenas de Café History Dreams. En la categoría femenina, el primer lugar fue para Nicole Barrera, de La Luna Restaurante; el segundo, para Hermarys Chávez, de Café History Dreams; y el tercero, para Diana Sánchez, de Cafetería Buena Fama.
 
Finalmente, el jefe comunal informó que la Municipalidad ya tiene todo listo para las celebraciones del 18, 19, 20 y 21 de septiembre, invitando a todos los puntarenenses a sumarse a la fiesta criolla y a disfrutar de manera responsable estas Fiestas Patrias.

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

PLAN 18 SEGURO: SEREMI DE LA MUJER Y CARABINEROS DAN A CONOCER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE SUGIERE PASOS CLAVES PARA FORMALIZAR UN NEGOCIO Y OFRECE AYUDA GRATUITA A EMPRENDEDORES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

