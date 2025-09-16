16 de septiembre de 2025
FIESTA DIECIOCHERA EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO
Con alta participación, se celebraron los concursos de la Mejor Empanada 2025 y la Carrera de Garzones, organizados por la Municipalidad.
Bajo un cielo frío y ventoso, pero con verdadero calor humano, Punta Arenas vivió una nueva edición de sus tradicionales competencias dieciocheras: el concurso de la Mejor Empanada 2025 y la Carrera de Garzones. Desde las 11 de la mañana, la Plaza de Armas se transformó en un espacio de celebración, con 15 participantes en la categoría gastronómica, 40 garzones en competencia y más de mil vecinos como espectadores.
PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.
Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.