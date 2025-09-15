Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CERVECERÍA AUSTRAL LLAMAN A CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD EN FIESTAS PATRIAS

​Además, en más de 320 botillerías, almacenes con patente y mayoristas de la comuna se implementarán adhesivos distintivos con mensajes sobre consumo responsable de alcohol.

puqaustral
A días de que comiencen los festejos de Fiestas Patrias, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, y Felipe Covarrubias, gerente general de Cervecería Austral, se reunieron para hacer un llamado a los puntarenenses a celebrar con responsabilidad y moderación y ser un CRÁ, es decir, un Consumidor Responsable de Alcohol.

En la actividad, realizada en la botillería Brindo, se reforzó la importancia de compartir en estas fechas de forma consciente, llamando a no conducir bajo los efectos del alcohol para cuidar la vida propia y la de los demás. "Si vas a tomar, pasa las llaves" o si eres el conductor designado toma 0% alcohol fueron algunas de las frases que se repitieron en la jornada.

Además, se anunció que, en más de 320 botillerías, almacenes con patente y mayoristas de la comuna se implementarán adhesivos distintivos con mensajes sobre la prohibición de venta a menores de 18 años y la obligación de presentar cédula de identidad al momento de comprar bebidas alcohólicas. Estas acciones se suman a la campaña de la municipalidad "No seas parte de la estadística. Si bebes, no conduzcas".
"Estamos muy contentos de que esta empresa regional se sume de manera activa, como siempre, a una fecha que es complicada. Sabemos que tenemos los índices más altos de accidentes de Chile, por eso el llamado es a que, si vamos a pasarlo bien, y hay fiesta, no manejemos. Podemos evitar accidentes con control, con responsabilidad, y por eso como municipalidad nos sumamos activamente a que tampoco se venda alcohol a menores", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

El gerente general de Cervecería Austral, Felipe Covarrubias, sostuvo que "cada decisión marca la diferencia, por eso, el llamado es a disfrutar y a celebrar de forma responsable. Hoy queremos reforzar nuestro llamado a que durante estas Fiestas Patrias todos seamos un CRÁ y cuidemos a las familias de Punta Arenas".

Cervecería Austral cuenta con el programa CRÁ, Consumidor Responsable de Alcohol. Estrategia integrada, dirigida a todos los públicos con los que se relaciona, promoviendo un disfrute consciente. Su objetivo es fomentar un consumo informado, moderado y responsable, apoyado por un portafolio de productos que refuerzan este compromiso


puqaustral

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CERVECERÍA AUSTRAL LLAMAN A CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD EN FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Leer Más

​Vecinos y vecinas del Barrio Robert Fitz Roy avanzan en la priorización de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio. De igual forma se trabaja en la identificación presupuestaria de otras iniciativas urbanas en el sector.

​Vecinos y vecinas del Barrio Robert Fitz Roy avanzan en la priorización de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio. De igual forma se trabaja en la identificación presupuestaria de otras iniciativas urbanas en el sector.

vecinosfitzroy
nuestrospodcast
MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
sagmagallanesaie

SAG MAGALLANES DESTACA POSITIVO BALANCE DE CHARLA SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
criteriancuesta

CRITERIA: JARA (29%) Y KAST (27%) MANTIENEN SUS APOYOS TRAS DEBATE, MIENTRAS QUE MATTHEI CAE 4 PUNTOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CHILE POR CHILE (2)

PRESIDENTE BORIC RECIBE A TRANSPORTISTAS Y ALCALDE RADONICH POR DEMANDA DE RUTA AUSTRAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250