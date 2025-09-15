MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CERVECERÍA AUSTRAL LLAMAN A CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD EN FIESTAS PATRIAS

A días de que comiencen los festejos de Fiestas Patrias, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, y Felipe Covarrubias, gerente general de Cervecería Austral, se reunieron para hacer un llamado a los puntarenenses a celebrar con responsabilidad y moderación y ser un CRÁ, es decir, un Consumidor Responsable de Alcohol.

En la actividad, realizada en la botillería Brindo, se reforzó la importancia de compartir en estas fechas de forma consciente, llamando a no conducir bajo los efectos del alcohol para cuidar la vida propia y la de los demás. "Si vas a tomar, pasa las llaves" o si eres el conductor designado toma 0% alcohol fueron algunas de las frases que se repitieron en la jornada.

Además, se anunció que, en más de 320 botillerías, almacenes con patente y mayoristas de la comuna se implementarán adhesivos distintivos con mensajes sobre la prohibición de venta a menores de 18 años y la obligación de presentar cédula de identidad al momento de comprar bebidas alcohólicas. Estas acciones se suman a la campaña de la municipalidad "No seas parte de la estadística. Si bebes, no conduzcas".

"Estamos muy contentos de que esta empresa regional se sume de manera activa, como siempre, a una fecha que es complicada. Sabemos que tenemos los índices más altos de accidentes de Chile, por eso el llamado es a que, si vamos a pasarlo bien, y hay fiesta, no manejemos. Podemos evitar accidentes con control, con responsabilidad, y por eso como municipalidad nos sumamos activamente a que tampoco se venda alcohol a menores", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

El gerente general de Cervecería Austral, Felipe Covarrubias, sostuvo que "cada decisión marca la diferencia, por eso, el llamado es a disfrutar y a celebrar de forma responsable. Hoy queremos reforzar nuestro llamado a que durante estas Fiestas Patrias todos seamos un CRÁ y cuidemos a las familias de Punta Arenas".

Cervecería Austral cuenta con el programa CRÁ, Consumidor Responsable de Alcohol. Estrategia integrada, dirigida a todos los públicos con los que se relaciona, promoviendo un disfrute consciente. Su objetivo es fomentar un consumo informado, moderado y responsable, apoyado por un portafolio de productos que refuerzan este compromiso

