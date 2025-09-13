SE INICIAN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA Y TIMAUKEL

El desfile cívico militar en la comuna de Primavera, abrió la temporada dieciochera en la provincia, para continuar este viernes en Timaukel. Ambas presentaciones del Destacamento Motorizado N° 11 Caupolicán contaron con el vamos del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.

En Cerro Sombrero, la jornada fue coordinada por la alcaldesa Karina Fernández de la Municipalidad de Primavera junto a su concejo y la comunidad. La ceremonia comenzó con un esquinazo a cargo del Taller de Cueca Municipal, mientras que el desfile cívico contó con la participación del Jardín Infantil Pastorcitos, la Escuela Cerro Sombrero, la agrupación folclórica Renacer Campesino, la Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias de ENAP La Isla.

Finalmente, los vecinos y vecinas de Primavera se reunieron en la sala de uso múltiple de la comuna, donde el grupo regional “Renacer del Pago” presentó cuecas y chamamé.

“Hoy rendimos honores a las Glorias del Ejército y en conmemoración a la Independencia de Chile. En estos 215 años, la comuna de Primavera ha homenajeado nuestra independencia y ha sido participe de esta ceremonia”, señaló la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández.

La comuna de Timaukel también celebró su desfile cívico militar, cuya organización se realizó por el equipo municipal, encabezado por su alcalde, Luis Barría Andrade.

Participaron las escuelas Ignacio Carrera Pinto, la Escuela de Pampa Guanaco y el Jardín Infantil Tolken Haru, además de la Posta Villa Cameron y un grupo de caballería de la Estancia Cameron Lodge.

“Quisimos estar presentes en todas las comunas de nuestra provincia para dar inicio a las fiestas patrias. Esto con la intención de unir a nuestra comunidad en el acto republicano que se expresa en cada desfile cívico militar del mes de septiembre”, indicó el delegado José Miguel Campos.





​



​



​



​



​

