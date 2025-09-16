Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

​En el marco de las Fiestas Patrias, este miércoles 17 la atención se extendió solo hasta las 11:00 horas, medida que fue programada con anticipación para asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos.

farmaciahcm

​La Farmacia Ambulatoria del Hospital Clínico de Magallanes reportó un crecimiento significativo en su labor asistencial. Según explicó Adriana Vargas, químico farmacéutico y encargada de Producción de Farmacia Ambulatoria, la unidad experimentó un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

 
“La producción de Farmacia Ambulatoria en comparación al año pasado tuvo un aumento aproximadamente del 12% más que el año pasado, en el mismo periodo. Teniendo una producción diaria cercana a las 800 recetas”, detalló Vargas.
De ese total, la profesional precisó que alrededor de 500 pacientes son atendidos de manera presencial cada día, mientras que otras 300 recetas corresponden a un horario extendido, que considera modalidades de atención no presenciales.

 “Pacientes que no vienen, que son pacientes de cuidado al dolor, reparto a domicilio, pacientes de ELEAM, pacientes de distintos centros de atenciones especiales. Y aproximadamente entre 100 a 150 pacientes que acuden a urgencia y que luego retiran sus medicamentos con nosotros”, puntualizó.

 
En cuanto a mejoras administrativas, Vargas destacó que actualmente los pacientes con previsión Fonasa no requieren realizar el Timbraje en Recaudación, acortando tiempos de espera: “Actualmente los pacientes no timbran sus recetas en recaudación, sino que se dirigen directamente a la farmacia. Acá nosotros revisamos si el paciente corresponde o no de previsión FONASA o son particulares. Los particulares sí siguen haciendo su trámite en recaudación”.

 
Respecto de las Fiestas Patrias, la encargada explicó que se planificó con anticipación para no afectar la continuidad de los tratamientos:

 
“La atención por motivo de fiestas patrias se fueron adelantando durante todo este mes a los pacientes. Ya desde la primera semana de septiembre se empezó a atender a los pacientes, a dispensar adelantado los pacientes que les correspondían en esta fecha, en este feriado”, señaló.

 
Estas acciones han generado mayores tiempos de espera entre quienes retiran medicamentos en Farmacia Ambulatoria en los últimos días. Sin embargo, todas las recetas se han entregado en el día citado.

 
Asimismo, informó que este miércoles 17 la atención se extenderá hasta las 11:00 horas. “En síntesis, la atención para compensar estos días ya ha estado programada durante las últimas semanas para poder paliar esta situación. Se ha autorizado la dispensación de medicamentos a aquellos pacientes que tenían retiro de medicamentos dentro de los días de feriado y hasta posterior de ellos”, reiteró.

 
De esta forma, la Farmacia Ambulatoria del Hospital Clínico de Magallanes refuerza su compromiso con la comunidad, asegurando la entrega oportuna de medicamentos y optimizando procesos para brindar una atención más cercana y eficiente.


MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

