Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

MÁS DE 40 MIL PERSONAS VISITARON EL PARQUE MARÍA BEHETY DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

​La última jornada debió ser cancelada por ráfagas que superaron los 80 km/h. Pese a ello, el municipio realizó un balance positivo de la Fiesta Criolla y del comportamiento general en la ciudad.

Con una alta convocatoria y solo incidentes aislados, la Municipalidad de Punta Arenas cerró de manera anticipada la edición 2025 de la Fiesta Criolla, evento familiar que se desarrolló durante tres días en el Parque María Behety, como parte de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Inicialmente, la actividad contemplaba cuatro jornadas, pero la última debió ser suspendida debido a las condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas de viento que superaron los 80 km/h, provocando cortes de energía en distintos sectores de la ciudad y representando un riesgo para la seguridad de los asistentes.

"Optamos por cerrar el parque antes. Ahora se está desmontando y, producto del viento, ya tenemos algunos problemas vinculados a cortes de luz. En el sector norponiente, casi 9 mil hogares están sin electricidad, lo que ha generado problemas con los semáforos. Luego tuvimos inconvenientes en el sector sur, donde la empresa ya está trabajando. También hubo una caída de poste en el sector de Manuel Rodríguez, que ya fue repuesto", explicó el alcalde Claudio Radonich.

Sobre el comportamiento general durante las celebraciones, el jefe comunal señaló que el cierre se realizó con un balance muy positivo. "Finalmente los accidentes de tránsito fueron acotados con daño municipal. Claramente un semáforo, unas vallas, pero sin heridos y menos con muertos, que era nuestro gran objetivo. Sí, con daños materiales y el alcohol estuvo presente. Por otra parte, nuestra ciudad y sobre todo Salud Municipal tuvo mucho trabajo en estos días. Más de 1.700 fueron las atenciones que hubo, de las cuales 650 fueron directamente de nuestro SAR, de urgencia. El cementerio funcionó con normalidad, con 11 funerales durante este periodo. Respecto de la línea 800, fueron más de 50 llamados. El número mayor fue por ruidos molestos, que fueron a chequearse. Todos fueron respondidos", añadió.

El director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, también valoró el comportamiento de la comunidad y el despliegue de seguridad: "Hubo algunos accidentes de tránsito, como era esperable, pero en general la ciudadanía se comportó bastante bien. No tuvimos lesionados graves, ni se generaron situaciones mayores. El principal problema fue el ruido molesto, por el cual se cursaron algunas multas", señaló.

En el Parque María Behety se registraron solo incidentes menores, como la presencia de un perro pitbull sin bozal, cuyo dueño fue infraccionado; una pelea entre adolescentes, disuelta rápidamente por Carabineros y personal municipal; y un caso donde un menor portaba un cuchillo, siendo detenido y entregado a Carabineros.

Desde la organización, el encargado de Eventos, Javier Biskupovic, destacó el éxito de las primeras tres jornadas, especialmente el 18 y 19 de septiembreque concentraron la mayor cantidad de público.

"Calculamos que más de 40 mil personas participaron durante el fin de semana. Tuvimos 144 puestos funcionando. Lamentablemente, el clima nos jugó una mala pasada este último día, y por precaución decidimos no continuar, ya que el viento podía provocar desprendimientos peligrosos, especialmente considerando la presencia de niños y familias", explicó.

Finalmente, el alcalde Radonich agradeció el trabajo de todos los equipos municipales desplegados durante los días festivos y destacó que, durante la tarde del domingo, se activó un turno especial para atender emergencias derivadas de las fuertes rachas de viento que afectaron a la ciudad.


CEREMONIA CÍVICO-MILITAR CONMEMORÓ EL 182° ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

CADEM: JARA SUPERA A KAST EN PRIMERA VUELTA, PERO EXPECTATIVA PRESIDENCIAL AÚN FAVORECE AL LÍDER REPUBLICANO

​La exministra del Trabajo encabeza con 26% la intención de voto en primera vuelta, seguida de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en dos meses.

​La exministra del Trabajo encabeza con 26% la intención de voto en primera vuelta, seguida de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en dos meses.

nemamagallanes

NEMA: EL NUEVO NÚCLEO TECNOLÓGICO QUE UNE A FINLANDIA Y MAGALLANES PARA IMPULSAR EL HIDRÓGENO VERDE

DIRECTOR DEL INDH ASISTIÓ AL QUINTO EXAMEN DEL ESTADO DE CHILE ANTE COMITÉ ONU DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REALIZADO EN GINEBRA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

