15 de septiembre de 2025
MUNICIPIO COMENZÓ A PREPARAR EL PARQUE MARÍA BEHETY PARA LAS FIESTAS PATRIAS
Este fin de semana, el Departamento de Operaciones mejoró los accesos e instaló barreras de contención. En tanto, ASMAR reparó las rejas perimetrales del recinto.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó sobre los avances realizados en el Parque María Behety con miras a la celebración de las Fiestas Patrias. Desde la mañana del sábado, una decena de funcionarios municipales instaló más de 70 barreras y acondicionó el terreno con maquinaria pesada, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del parque, que será sede de la Fiesta Criolla entre el 18 y el 21 de septiembre.
"Estamos trabajando en varios frentes", señaló el jefe comunal, destacando la colaboración de ASMAR en la reparación de cercos dañados por el viento y la erosión. "Nuevamente, de una forma muy proactiva, nos están colaborando con algo que ellos manejan muy bien: mejorar los cierres", añadió.
Asimismo, indicó que se están rellenando hoyos en el terreno con maquinaria municipal para facilitar el tránsito de vehículos y peatones. "Queremos que esté todo sin ningún problema, porque sabemos que van a ser miles las personas que nos visitarán", expresó Radonich.
Además de la mejora en accesos y rejas, el Departamento de Operaciones informó que se están instalando barreras de contención y una malla alta para evitar el ingreso de basura y personas al sector del humedal.
Hasta el momento, la Feria Criolla cuenta con 170 solicitudes de emprendedores que ofrecerán puestos de comida, juegos y actividades familiares. La venta de alcohol estará prohibida.
La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.
