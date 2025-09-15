MUNICIPIO COMENZÓ A PREPARAR EL PARQUE MARÍA BEHETY PARA LAS FIESTAS PATRIAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó sobre los avances realizados en el Parque María Behety con miras a la celebración de las Fiestas Patrias. Desde la mañana del sábado, una decena de funcionarios municipales instaló más de 70 barreras y acondicionó el terreno con maquinaria pesada, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del parque, que será sede de la Fiesta Criolla entre el 18 y el 21 de septiembre.

"Estamos trabajando en varios frentes", señaló el jefe comunal, destacando la colaboración de ASMAR en la reparación de cercos dañados por el viento y la erosión. "Nuevamente, de una forma muy proactiva, nos están colaborando con algo que ellos manejan muy bien: mejorar los cierres", añadió.

Asimismo, indicó que se están rellenando hoyos en el terreno con maquinaria municipal para facilitar el tránsito de vehículos y peatones. "Queremos que esté todo sin ningún problema, porque sabemos que van a ser miles las personas que nos visitarán", expresó Radonich.

Además de la mejora en accesos y rejas, el Departamento de Operaciones informó que se están instalando barreras de contención y una malla alta para evitar el ingreso de basura y personas al sector del humedal.

Hasta el momento, la Feria Criolla cuenta con 170 solicitudes de emprendedores que ofrecerán puestos de comida, juegos y actividades familiares. La venta de alcohol estará prohibida.

