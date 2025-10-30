Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

30 de octubre de 2025

BIMINISTRO GARCÍA VALORÓ APROBACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE COMBUSTIBLES CARBONO NEUTRAL EN MAGALLANES

​El proyecto, propiedad de la empresa HIF Global, implica una inversión de US$ 830 millones, y la creación de alrededor de 1.100 empleos directos en sus etapas de construcción y operación.

biministroenmagallanes

En el marco de su visita a la región de Magallanes, el biministro de Energía y Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, valoró la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes (Coeva) de la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro, propiedad de la empresa HIF Global.

La autoridad destacó que "esta es una grandísima noticia económica para Chile y Magallanes, que permite la expansión muy significativa de una empresa que ya está produciendo combustibles limpios, y que ya está exportando al resto del mundo desde Magallanes, con trabajadores magallánicos, que dan cuenta de la capacidad que tiene esta región".

El biministro agregó que "lo que hoy se está produciendo se va a multiplicar muchas veces, convirtiendo a Chile en un centro crucial para la producción de energías limpias para el mundo, y así contribuir a frenar el cambio climático y crear una nueva industria de gran magnitud para el país".

En esta línea, García subrayó la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en nuestro país. "Hoy día nosotros importamos casi todos nuestros recursos energéticos, esta industria no solo nos va a permitir contar con productos nacionales, sino que con una nueva riqueza para exportar. Hoy, de alguna manera, nace la posibilidad real de crear una industria de tamaño mundial en Magallanes para todo Chile".

La planta, ubicada en el sector de Cabo Negro, en la comuna de Punta Arenas, y considerado el primer gran proyecto vinculado al desarrollo del hidrógeno verde en la zona, implica la construcción y operación de una planta química de e-Combustibles para la producción de e-Metanol, e-Gasolina y e-GL, utilizando energía del parque eólico Faro del Sur.

El proyecto estima producir 173.600 toneladas anuales de e-Metanol y 70.000 toneladas de e-Gasolina, con una inversión en fase de construcción de US$ 830 millones, y un impacto de alrededor de 600 empleos en su etapa de construcción y 500 empleos en la etapa de operación.

Cabe mencionar que la aprobación por parte de Coeva llega luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes publicara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para la iniciativa, dado que el proyecto subsanó los errores, omisiones e inexactitudes planteados en las etapas previas, y cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.


mareomotrizmagallanes

PONEN EN RELEVANCIA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

aprobacionplantahif
nuestrospodcast
biministroenmagallanes

BIMINISTRO GARCÍA VALORÓ APROBACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE COMBUSTIBLES CARBONO NEUTRAL EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
biministroenmagallanes

BIMINISTRO GARCÍA VALORÓ APROBACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE COMBUSTIBLES CARBONO NEUTRAL EN MAGALLANES

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gracielaandrade

GRACIELA ANDRADE BUSCA LLEGAR AL CONGRESO CON UNA CAMPAÑA SUSTENTABLE Y ENFOCADA EN LA SALUD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Tods los visitantes pudieron registrar en fotografías su paso por Enap Magallanes

FAMILIAS MAGALLÁNICAS Y TURISTAS DISFRUTARON DE LOS 80 AÑOS DEL PETRÓLEO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250