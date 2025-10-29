SUBSECRETARIA MINVU VISITA EL PROYECTO "VILLA PIONEROS" Y FIRMA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CERRO SOMBRERO

En su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta Poblete, encabezó una jornada de trabajo en la comuna de Primavera, marcada por dos hitos: la visita junto a las familias beneficiarias al proyecto "Villa Pioneros", que contempla 49 viviendas en construcción, y la firma del convenio del Programa para Pequeñas Localidades (PPL), que permitirá planificar y ejecutar obras de mejoramiento urbano en Cerro Sombrero.

Durante la visita al conjunto habitacional, la autoridad destacó la relevancia de esta iniciativa, que constituye la primera construcción de viviendas del Ministerio en esta localidad.

"Acá se plasma uno de los grandes sellos del Plan de Emergencia Habitacional y del mandato del Presidente Gabriel Boric: llegar con soluciones habitacionales a todos los rincones del país, incluso a aquellos lugares que estaban rezagados, donde el Estado no estaba construyendo", afirmó la subsecretaria Elgueta.

El proyecto "Villa Pioneros", enmarcado en el Programa de Habitabilidad Rural (DS10), presenta un 78% de avance y considera una inversión de más de 7.400 millones de pesos, financiada por el Minvu, el Gobierno Regional y el ahorro de las familias. Las viviendas, de uno y dos pisos, además de una adaptada para persona con discapacidad, cuentan con aislación térmica, calefacción central, ventanas termopanel y amplias áreas verdes, garantizando eficiencia energética y confort para las familias.

"El sentimiento primero es emoción, alegría. Decidimos vivir acá porque nos gusta este lugar, y tener nuestra casa es genial. Llevamos mucho tiempo soñando con esto. Ver las casas levantadas, nos da tranquilidad y esperanza de que pronto podremos cambiarnos", expresó Jaime Bustos Seguel, beneficiario del comité habitacional "Pioneros".

La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, resaltó el impacto del proyecto en la comunidad: "Este es un proyecto largamente anhelado por 49 familias que han esperado por años el sueño de la casa propia. Su concreción permitirá que las familias permanezcan en la comuna y nos invita a seguir pensando en el desarrollo de nuestro territorio", señaló.

Firma de convenio

Como parte de la agenda, la subsecretaria Elgueta encabezó junto a la alcaldesa Fernández la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Primavera, que permitirá implementar el Programa para Pequeñas Localidades (PPL) en Cerro Sombrero.

El programa contempla un Plan de Desarrollo Local participativo orientado a fortalecer la identidad, el patrimonio y la infraestructura urbana de la capital comunal, reconocida como Monumento Histórico por su trazado arquitectónico.

"Esta es una localidad con un enorme potencial productivo, cultural y turístico. El programa permitirá reconocer y fortalecer esa vocación, identificando las inversiones necesarias en espacios públicos e infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y llevar a esta comuna a otro nivel de desarrollo", destacó la subsecretaria Elgueta.

La alcaldesa Fernández agregó que la iniciativa representa una oportunidad de crecimiento sostenido para la comuna. "Estamos contentos con la adjudicación del Programa Pequeñas Localidades, que nos permitirá otorgar mayor valor a Cerro Sombrero y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Este proceso involucra la participación activa de nuestros vecinos y vecinas en la definición de las futuras inversiones", agregó.

Con estas acciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reafirma su compromiso con la equidad territorial, la participación ciudadana y el fortalecimiento del desarrollo sostenible en los territorios más aislados del país.

