EN EL MARCO DEL MES DE LA PERSONA MAYOR, SE INICIAN POR PRIMERA VEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, LAS VIII JORNADAS DE GERIATRÍA DEL SUR

El evento se desarrollará los días 29 y 30 de octubre, desde las 08:15 horas, en el Campus Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, ubicado en Av. Los Flamencos 01364, Punta Arenas.

A las 13:00 hrs., habrá una visita del Directorio de la SGGCh al CR de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de Magallanes, donde funciona la Unidad de Geriatría.

Durante ambas jornadas, especialistas, académicos y profesionales de la salud provenientes de diferentes regiones del país, abordarán los desafíos del envejecimiento desde una perspectiva integral, poniendo especial énfasis en los estilos de vida, la promoción de la salud y la atención geriátrica en contextos regionales y extremos del país.

El programa incluye presentaciones de experiencias locales e investigaciones recientes, con el objetivo de fortalecer la formación y el intercambio de conocimientos entre los equipos de salud dedicados al cuidado de las personas mayores.

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile reafirma así su compromiso con la descentralización de la formación médica y la difusión del conocimiento científico, promoviendo el diálogo interdisciplinario sobre los múltiples factores que inciden en un envejecimiento saludable y digno.

