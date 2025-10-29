Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

EN EL MARCO DEL MES DE LA PERSONA MAYOR, SE INICIAN POR PRIMERA VEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, LAS VIII JORNADAS DE GERIATRÍA DEL SUR

​Con el lema "Estilo de vida y envejecimiento: Una mirada integral desde la Patagonia", este miércoles 29 de octubre se da inicio a las VIII Jornadas de Geriatría del Sur, un espacio de encuentro y reflexión organizado por la Vocalía Sur y el Comité Científico de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (SGGCh).

AFICHE_VIII_JORNADAS_SUR_PUNTA_ARENAS

El evento se desarrollará los días 29 y 30 de octubre, desde las 08:15 horas, en el Campus Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, ubicado en Av. Los Flamencos 01364, Punta Arenas.

A las 13:00 hrs., habrá una visita del Directorio de la SGGCh al CR de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de Magallanes, donde funciona la Unidad de Geriatría.

Durante ambas jornadas, especialistas, académicos y profesionales de la salud provenientes de diferentes regiones del país, abordarán los desafíos del envejecimiento desde una perspectiva integral, poniendo especial énfasis en los estilos de vida, la promoción de la salud y la atención geriátrica en contextos regionales y extremos del país.

El programa incluye presentaciones de experiencias locales e investigaciones recientes, con el objetivo de fortalecer la formación y el intercambio de conocimientos entre los equipos de salud dedicados al cuidado de las personas mayores.

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile reafirma así su compromiso con la descentralización de la formación médica y la difusión del conocimiento científico, promoviendo el diálogo interdisciplinario sobre los múltiples factores que inciden en un envejecimiento saludable y digno.


jcparedes

JUAN CARLOS PAREDES AGUILANTE: UNA VOZ MAGALLÁNICA QUE SIGUE HACIENDO HISTORIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
Seminario de Seguridad y Tecnologia en Punta Arenas 5

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
campana

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026: ESTE MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LISTAS DE ESPERA DEL PERIODO PRINCIPAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mini-P1148308

SERPAT DISTINGUIÓ EL APORTE DE PERSONAS E INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
IMG_7570

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas