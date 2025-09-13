Punta Arenas,
13 de septiembre de 2025

AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

​ ​ Entre el miércoles 17 y el sábado 20 de septiembre. ​

54778138751_78927f8b59_k (1)

Entre brindis, degustaciones de cocina chilena, pies de cueca y música en vivo en el Restaurante La Piojera, autoridades del Ministerio de Economía presentaron las proyecciones de turismo interno para el feriado de fiestas patrias, entre el miércoles 17 y el sábado 20 de septiembre.

En el Restaurante La Piojera, ubicado en el casco histórico de la ciudad de Santiago, se dieron cita el ministro de Economía, Fomento y Turismo, la subsecretaria de Turismo, el director nacional de Sernatur, el director nacional de Sernac y el alcalde de Santiago para, en la previa de los festejos patrios, dar a conocer cuántos viajes se realizarán, a qué destinos, como también panoramas y recomendaciones para disfrutar de forma segura y responsable los atractivos que ofrece Chile.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García señaló que: "las Fiestas Patrias son un momento de encuentro y celebración de nuestras tradiciones, pero también representan una gran oportunidad económica para el país. Cerca de dos millones de personas viajarán por Chile en estos días, dinamizando nuestras regiones y fortaleciendo el desarrollo turístico. A esto se suma el positivo balance del turismo internacional, ya que este año hemos recibido a más de tres millones de visitantes, la cifra más alta de nuestra historia. El turismo es motor de empleo y progreso, y junto con celebrar con alegría y responsabilidad, celebremos también esta oportunidad de crecimiento para Chile".

Las principales regiones emisoras de viajes con pernoctación serán la Metropolitana con el 52,6% del total, la del Biobío con el 9,6% y la de Valparaíso con el 5,7%. En cuanto a las principales comunas emisoras destacan Puente Alto con el 4,43%, Maipú con el 4,23% y Las Condes con el 3,84% del total de viajes.

En cuanto a los destinos preferidos por los turistas nacionales, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, precisó que "La Región Metropolitana concentrará más de 850 mil viajes de salida durante este 18, seguida por Biobío con cerca de 156 mil y Valparaíso con más de 92 mil. La propia Región de Valparaíso será uno de los destinos preferidos, con entre 365 y 441 mil viajes, especialmente hacia comunas como Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar. Estos positivos indicadores se suman a los 3,1 millones de llegadas internacionales registradas en el primer semestre, lo que confirma el gran momento que vive el turismo y su aporte al desarrollo de todas las regiones del país.".

En tanto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, indicó "Queremos invitar a todas las personas que viajarán por nuestro país a que conozcan los distintos panoramas disponibles este año. Para ello, pueden visitar nuestro sitio web chilestuyo.cl, donde encontrarán toda la información sobre fondas, fiestas costumbristas y destinos que pueden disfrutar y recorrer en estas Fiestas Patrias".

El director nacional de Sernac, Andrés Herrera, recordó que "durante estas celebraciones, las y los consumidores tienen derechos que deben ser respetados: a recibir información veraz y oportuna, a que se cumpla lo que se ofrece y a contar con servicios seguros y de calidad. Desde el Sernac estamos fiscalizando distintas áreas del mercado, incluyendo alojamientos, transporte y supermercados, para verificar que las empresas cumplan con la Ley del Consumidor. Nuestro objetivo es dar tranquilidad a las familias y asegurar que puedan disfrutar de sus viajes con confianza, sabiendo que, ante

cualquier incumplimiento, cuentan con nuestro apoyo y con los mecanismos de reclamo, los que pueden hacer directamente en sernac.cl"

Reactivación del casco histórico de Santiago

El Restaurante La Piojera fue escenario de la previa de la celebración de las Fiestas Patrias 2025, con una actividad cargada de chilenidad, donde no faltaron los pies de cueca urbana con música en vivo y la degustación de gastronomía de mar y tierra, gentileza de La Piojera.


PRIMAVERA (1)

SE INICIAN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA Y TIMAUKEL

54778138751_78927f8b59_k (1)

AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

