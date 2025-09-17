FAUSTINO AGUILAR Y BALDEMAR MALDONADO ABORDAN LA RELEVANCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE PARA LA COMUNIDAD CHILOTA EN POLAR COMUNICACIONES

En una enriquecedora conversación que tuvo lugar esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, los representantes de la comunidad chilota en Punta Arenas, Faustino Aguilar y Baldemar Maldonado, se reunieron para reflexionar sobre un hito histórico fundamental para la comunidad.

Aguilar, en representación del Centro Hijos de Chiloé, y Maldonado, como presidente de la agrupación Hijos de Ancud, abordaron la significativa fecha del 21 de septiembre, explicando por qué se considera un punto de inflexión en la historia regional para la comunidad chilota. Durante el encuentro, destacaron el papel activo de sus respectivas organizaciones en la preservación y difusión de este legado cultural.

Un punto central de la conversación fue la valoración histórica de la Goleta Ancud, embarcación que en 1843, al mando del capitán John Williams Wilson, realizó el acto de toma de posesión del Estrecho de Magallanes en nombre de Chile. Este evento no solo reafirmó la soberanía nacional, sino que también estableció una conexión inquebrantable entre Chiloé y la Patagonia, consolidando la presencia de los colonos chilotes en la región.

Los dirigentes enfatizaron la importancia de mantener viva la memoria de este acontecimiento, que define la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad chilota en la Patagonia. La charla sirvió para recordar a las nuevas generaciones el valor del sacrificio y el espíritu de aventura de sus antepasados, quienes contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





