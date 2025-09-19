SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes resolvió, con fecha 25 de agosto, el sobreseimiento de la investigación sumaria instruida contra Carolina Herrera Toro, ex secretaria regional ministerial de Magallanes, tras la denuncia por acoso laboral presentada en su contra.

El procedimiento concluyó que no existieron antecedentes que acreditaran acoso laboral, estableciendo que los hechos correspondieron a diferencias administrativas relacionadas con el proceso de evaluación de desempeño 2023- 2024.

De esta manera, la resolución cierra el sumario y notifica a las partes que Carolina Herrera Toro no incurrió en conductas de maltrato ni en responsabilidad administrativa.

Al respecto, Pablo Cifuentes, presidente regional del Frente Amplio, valoró el resultado que despeja las dudas sobre el accionar de la ex autoridad. Asimismo, recalcó la importancia de resguardar los debidos procesos antes de emitir juicios políticos de manera pública.

“Desde el Frente Amplio respaldamos su gestión y agradecemos su entereza personal para enfrentar este proceso”, señaló.

