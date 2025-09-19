Punta Arenas,
19 de septiembre de 2025

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

Es sobreseída. ​

bda61d81-83de-42d5-b2bd-3b61ca16ac87-large-standard-q100

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes resolvió, con fecha 25 de agosto, el sobreseimiento de la investigación sumaria instruida contra Carolina Herrera Toro, ex secretaria regional ministerial de Magallanes, tras la denuncia por acoso laboral presentada en su contra.

El procedimiento concluyó que no existieron antecedentes que acreditaran acoso laboral, estableciendo que los hechos correspondieron a diferencias administrativas relacionadas con el proceso de evaluación de desempeño 2023- 2024.

De esta manera, la resolución cierra el sumario y notifica a las partes que Carolina Herrera Toro no incurrió en conductas de maltrato ni en responsabilidad administrativa.

Al respecto, Pablo Cifuentes, presidente regional del Frente Amplio, valoró el resultado que despeja las dudas sobre el accionar de la ex autoridad. Asimismo, recalcó la importancia de resguardar los debidos procesos antes de emitir juicios políticos de manera pública.

“Desde el Frente Amplio respaldamos su gestión y agradecemos su entereza personal para enfrentar este proceso”, señaló.


SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

SUBSECRETARIA DE DDHH REAFIRMÓ COMPROMISO FRENTE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LA TRATA DE PERSONAS

SAR DAMIANOVIC REFUERZA ATENCIÓN 24/7 DURANTE FIESTAS PATRIAS Y AUTORIDADES DESTACARON AUMENTO DE ATENCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON CARABINEROS

Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


Mientras el balance de seguridad mostró hechos aislados y una ciudad mayoritariamente tranquila.


GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE" EN PUNTA ARENAS

GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE" EN PUNTA ARENAS

ba344fb9-e728-40fe-937e-a8163767038a-large-standard-q100

COMUNIDAD PUDETO - CERRO DE LA CRUZ DENUNCIA GRAVE AMENAZA: "EXIGIMOS FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA AL HUMEDAL URBANO PUDETO"

desfilebuques1

UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL SE EXHIBEN EN PASO COSTERO POR PUNTA ARENAS

