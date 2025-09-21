Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DESTACA LEY QUE CREA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. ​

FISCALIA SUPRATERRITORIAL

Esta semana se realizó la promulgación de la Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público en una ceremonia que fue encabezada por el Presidente de la República Gabriel Boric. La nueva institución, estará especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, y tendrá carácter supraterritorial, lo que significa que podrá operar en todas las regiones del país.

Con esta nueva institucionalidad, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, contará con el respaldo de un organismo nacional capaz de investigar redes criminales complejas que trascienden los límites territoriales. De esta forma, se refuerza el trabajo interinstitucional junto a Carabineros, la PDI y el Poder Judicial, fortaleciendo la seguridad pública y el acceso a la justicia en todo el país. La propuesta enviada por el Gobierno en mayo de 2024, además de formalizar la creación de la Fiscalía Supraterritorial, incrementa la planta de personal del Ministerio Público, fortaleciendo así su capacidad de investigación frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, destacó la relevancia de esta promulgación señalando: “La creación de la Fiscalía Supraterritorial marca un antes y un después en la capacidad del Estado para enfrentar delitos de alta complejidad. Para Magallanes, que por su condición geográfica enfrenta desafíos particulares en materia de seguridad y conectividad, contar con un organismo que puede operar en todo el país, sin límites regionales, significa reforzar la protección de nuestra ciudadanía y avanzar en la garantía efectiva del derecho a vivir en un entorno más seguro”.

Además, agregó que esto viene a reforzar los significativos avances que se han dado para el fortalecimiento del Ministerio Público dentro de esta gestión: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha dado pasos muy importantes en el fortalecimiento del Ministerio Público. Un ejemplo concreto es que gracias a la “Ley de Fortalecimiento al Ministerio Público” hoy contamos con una Fiscalía Local en la Provincia Antártica, acercando la justicia a uno de los territorios más apartados del país y reforzando la presencia institucional en toda la región de Magallanes

Dentro de los principales aspectos de la nueva Fiscalía se destaca la creación del Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Como otro punto relevante se consigna el establecimiento de normas especiales que permiten la persecución de delitos cometidos en el extranjero que fueren competencia de tribunales chilenos, entre otros avances.


SEREMI DE LA MUJER Y SEGURIDAD PÚBLICA REFUERZAN MENSAJE DE PREVENCIÓN EN KERMESSES DE PUNTA ARENAS

